Sanatçı Hadise, UNICEF Türkiye tarafından Çocuk Hakları Savunucusu Olarak Atandı

Ünlü şarkıcı, çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için UNICEF Türkiye ile el ele verecek.

UNICEF Türkiye bugün, uluslararası alanda tanınan bir şarkıcı olan Hadise‘yi Çocuk Hakları Savunucusu olarak atadığını duyurdu. Hadise, bir yıl süreyle UNICEF Türkiye’nin çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesi konularında yürüttüğü savunuculuk çalışmalarını destekleyecek.

Hadise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “UNICEF’i ve Türkiye’deki tüm çocukları desteklemekten gurur duyuyorum. Bu benim için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi.” Bu görevlendirme ile Hadise, şiddet ve çocuk işçiliği gibi, çocukların hayatlarını ve refahlarını riske atan konulara odaklanan çalışmalara destek vereceğini taahhüt etti.

Hadise sözlerine şöyle devam etti: “Bugün vermek istediğim mesaj basit: Çocuklar örnek alarak öğrenirler. O hâlde Türkiye’nin tüm çocuklarına ve gençlerine rol model olmalı ve yetişkinlik yolunda karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmede onlara yardım etmeliyiz. Ayrıca, ülkemizdeki her çocuğun nitelikli ve kapsayıcı eğitim, sosyal koruma, ücretsiz kültür ve spor faaliyetleri ile öğrenme fırsatlarına erişimini destekleyerek onların kendilerine yetebilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabiliriz. Bunun ayrıca yoksulluk döngüsünün kırılması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum.”

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis ise, Hadise’yi yeni görevinden dolayı kutlayarak herkesi, her çocuğa eşit fırsatlar sunan güvenli bir toplum inşa etmek için Hadise ve UNICEF Türkiye’ye katılmaya davet etti.

De Dominicis sözlerini şöyle sürdürdü: “Her kız ve erkek çocuğun korunma hakkı vardır. Bu nedenle, güvenli bir şekilde büyüyüp potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilecekleri bir çevreye sahip olmalarını sağlamak için, herkesin ortak çabasına ihtiyacımız var. Sizlerin desteği çalışmalarımızın başarıya ulaşması adına büyük önem taşımaktadır.”

Basın toplantısına katılan gençler Nehir ve Resul ise, çocuk işçiliği ve şiddete karşı farkındalığı artırmak ve ortak çaba sarf etmek için birlikte çalışma kararlarından dolayı Hadise ve UNICEF Türkiye’ye tüm çocuklar adına teşekkürlerini bildirdiler.

“Zorbalığa uğrayan çocuk da büyüyüp anne ya da baba olduğunda çocuk yetiştirecek. Bir çocuğun zorba yetişmemesi için toplum olarak elimizden geleni yapmalıyız.” Diyen Nehir’in sözlerine, Resul ismini vermediği bir arkadaşının yaşadıklarını anlatarak devam etti: “Biz onun seçimi olduğunu düşünürken, ekonomik durumu iyi olmayan ailesinin, yasak olmasına rağmen onu zorla çalıştırdığını öğrendik. Çocuklar daha eşit fırsatlara sahip olmalı ve mutlu yaşamalı.”

Hadise bugün, kaynaklarını tüm dünyada çocuk haklarının korunması, gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi için kullanan ve bu konuda savunuculuk yapan küresel UNICEF Çocuk Savunucuları ailesine katıldı. UNICEF Çocuk Savunucuları sanat, müzik, akademi, BİT, spor, toplum temelli kuruluşlar ve diğer alanlarda önde gelen kişilerden oluşuyor.

Hadise hakkında:

1985 Belçika doğumlu Hadise, müzik kariyerini Türkiye’de sürdürmüş ve uluslararası başarılara imza atmış bir şarkıcı. Duruşu, müzikalitesi ve sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, Türkiye’de müzik sektörüne önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Hadise’nin Avrupa’daki başarısı onu Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmek için en güçlü aday hâline getirdi. Türk kamuoyunun desteği ve TRT’nin kararıyla 2009 yılında Türkiye’yi “Düm Tek Tek” adlı şarkıyla Hadise temsil etti. “The Voice”un Türkiye’deki versiyonu olan ve en çok izlenen televizyon programlarından biri hâline gelen “O Ses Türkiye”de jüri üyeliği yapmaya başladı.