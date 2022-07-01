DADD ralli Karadeniz 2022 İstanbul Marina’dan denize açıldı

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği’nin (DADD) 2017’den beri düzenlediği rallilerin en keyiflisi olarak bilinen DADD ralli Karadeniz 2022 İstanbul Marina’dan denize açıldı. 1 Temmuz’da Kabotaj Bayramını kutlayıp denizlere açılan deniz tutkunları, 2 ay boyunca Karadeniz kıyılarını ziyaret edecek.

Yaklaşık 15 yerli ve 15 yabancı katılımcısı ile tüm Avrupa ülkelerinden yerli -yabancı deniz severleri bir araya getiren DADD Ralli Karadeniz, 60 kişilik denizci ile Kıyı İstanbul Marina’dan start verdi.

TÜRKİYE’Yİ TANITACAKLAR

İstanbul’dan yola çıkan 30 tekne, Karadeniz kıyısı boyunca yemyeşil koylarda ve masmavi limanlarda durarak çeşitli etkinliklere katılacak. İstanbul’da başlayan ralli yine İstanbul’da son bulacak .

Türkiye’nin tanıtımı adına büyük katkı sağlayacak olan DADD Karadeniz Rallisi bir yarıştan ziyade, yazın gelişi ile denizin mavisini ve ormanları keşfetmek isteyen macera severler için bir gezi rotası oluşturuyor. Almanya, İngiltere, Yeni Zelenda, Fransa, Slovenya, Avustralya gibi ülkelerden gelen yabancı denizciler, iki ay boyunca Karadeniz’de 27’si farklı 40 limanı 67 günde tanıyacak, ülkemizin en güzel köşelerini keşfedecekler.

Ralliye katılan yatlar Şile Limanı, Kefken BB, Ereğli Limanı, Amasra Limanı, Kurucaşile BB, İnebolu Limanı, Çaylıoğlu BB, Gerze BB, Canik BB, Fatsa BB, Kumbaşı BB, Tirebolu Limanı, Beşikdüzü BB, Faroz BB, Gündoğdu BB, Hopa Limanı, Poti Limanı, Yeniay BB, Görele BB, Sinop Limanı, Akliman, Çaylıoğlu BB, Cide BB, Zonguldak Limanı, Viaport Limanı’na uğrayacak.