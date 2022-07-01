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Kadıköy Metroda alkol kavgası: Yolcular araya girdi


Kadıköy’de metro içerisinde bir yolcunun, alkol içtiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Taraflar arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Metroda alkol kavgası: Yolcular araya girdi – Tıkla İzle

Olay, dün Kadıköy- Tavşantepe Metro hattında meydana geldi. İddiaya göre, Metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir vatandaş, sözlü uyarıda bulundu. Alkol alan şahsın da karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Tren içerisinde bulunan kadın yolcular ise kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar, kavgaya karışan şahsı kontrol etmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

📆 04 Temmuz 2022 Pazartesi 17:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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