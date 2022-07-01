Reşad Ekrem Koçu’nun Mezarı Nerede?

Öykücü, gazeteci, yazar Necati Güngör, bir süredir sosyal medyada işlenen bir konuya dikkat çekerek, büyük bir değerbilmezlikle karşı karşıya olduğumuzu söyledi. Güngör, “Ünü kitaplara, ansiklopedi ciltlerine sığmayan Reşad Ekrem Koçu’nun mezarı nerede?” diye sordu.





Güngör sözlerini şöyle sürdürdü:

“Reşad Ekrem Koçu, Erenköy’de Sahrayıcedit Mezarlığında toprağa verilmişti. Çok değil, aradan yarım yüzyıl bile geçmedi henüz!

Bugün o değerli insanın mezarı yoktur! Bırakın ona bir anıt mezarının yaptırılmasını, bir avuçluk İstanbul toprağını, bir selvinin gölgesini bile çok görmüşler! Olası ki, sahipsiz diye, toprağını başkalarına satmış, mezar tacirleri! Üstadın hayranları, okurları, onun değerini bilen bir avuç insan, adeta içi yanarak mezarını arıyor! Bu kentin tarihine, geçmiş kültürüne ömrünü adamış, ciltler dolusu ansiklopedi vücuda getirmiş; yazdıklarını tatla okutmuş önemli bir kişinin toprağına çiçek koyma, onu saygıyla anma olanağından yoksunuz.”

Bu yaşanan olayın, tam bir rezalet ve acı bir haber olduğunu vurgulayan Güngör, “Siz İstanbul’a bir ansiklopedi armağan edin; İstanbul size bir mezarı çok görsün” diyerek sözlerini tamamladı.



Reşad Ekrem kimdir?

1905-1975 yılları arasında yaşadı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Bu kentin liselerinde tarih öğretmenliği yaptı. Bütün ömrünü, Osmanlı tarihiyle, eski İstanbul yaşamıyla ilgili konuları araştırıp yazarak, belgeleyerek, tarih okumayı sevdirerek geçirdi. Bitirmeye ömrünün yetmediği İstanbul Ansiklopedisi, ancak H harfine kadar gelebilmişti. İstanbul Ansiklopedisi bu yarım kalmış haliyle bile büyük bir hazine değerinde, Hiçbir kurumun desteği olmadan, yalnızca kişisel bilgisi, çabası ve arkadaş çevresiyle oluşturduğu bu görkemli yapıt bugün hâlâ eşsiz bir kaynak.

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