MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy’de emniyet kemeri takmayan sürücülere dronla denetlenerek ceza yazıldı
Kadıköy’de emniyet kemeri takmayan sürücülere dronla denetlenerek ceza yazıldı


Kadıköy’de polis ekiplerince yapılan dron destekli denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen çok sayıda sürücüye 196 TL para cezası kesildi.

Kadıköy’de polis ekiplerince yapılan dron destekli denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen çok sayıda sürücüye 196 TL para cezası kesildi. Sürülerin kimi sağlık sorunları nedeniyle takmadıklarını kimiyse emniyet kemerini o an için çıkarmış olduğunu belirtti.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy’de dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, dron görüntüleriyle tespit etti. Denetimler esnasında emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücülere 196’şar Lira para cezası kesildi. Denetime takılan sürücülerin birçoğu sağlık sorunları nedeniyle emniyet kemeri takamadığını iddia etti.

“Sonuçta alnımda yazmıyor”

Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücü, “Sağlık sorunlarımdan dolayı takamıyorum. İzahını polis ekiplerine yaptım. Polis ekipleri de görevini yapıyor. Sonuçta alnımda yazmıyor” diye konuştu.

📆 28 Haziran 2022 Salı 22:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ABS Kör Kalıp
Şeref Bey Döner

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR