İş güvenliği ürünleri

Günümüzde son derece önemli bir hale gelen iş güvenliği ekipmanları insan sağlığı ile direkt olarak ilgilidir. Sizlerde en kaliteli İş güvenliği ürünleri satın almak isterseniz, Hamidede markasını güvenle tercih edebilirsiniz. 60 yıl ve üzeri tecrübesiyle iş güvenliği ürünlerinden elektrik malzemelerine kadar tüm grupları güvenle müşterilerine sunmaktadır. 7 gün 24 saat kesintisiz kaliteli hizmet ilkesini benimseyen Hamidede markası satış öncesi ve sonrası hizmetlerinde ülkemizde önde gelen kuruluşlardan bir tanesidir.

Bir işte çalışan emekçilerin çalışma esnasında karşı karşıya kalabilecekleri kaza risklerini minimum düzeye indirerek çalışanların güveli bir ortamda çalışmasını sağlayan aletlereiş güvenliği ekipmanları adı verilmektedir. Çalışanların korunma hakkı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından korum altına alınmıştır. Yazılı kanunlara uyum göstermeyen firmalar şikâyet edildiği takdirde büyük cezalar ile karşı karşıya kalmaktadır.

İş Güvenliği Ekipmanları

İş güvenlik ekipmanları icra edilen işe göre değişiklik göstermektedir. Yüksekte çalışan kişiler paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmalıdır. Kaynakçılar gibi çalışma sırasında göze sıçrayabilecek personel gözlük ve gözlük takmalıdır. Çok gürültülü ortamlarda çalışanlar gürültü koruması kullanmalıdır. Yapılan işe göre el koruyucu iş eldiveni, kol koruyucu, baş koruyucu, solunum koruyucu, vücut koruyucu giysi, ayak koruyucu vb. İşverenler tarafından işçilere sağlanmalıdır. Ayrıca çalışma alanındaki güvenlik üretim tabelaları da güvenlik üretim ekipmanları bölümünde yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İşçilerin işyerinde karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına ilişkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bulunmaktadır. Bu, çalışanlar ve işverenler arasındaki memnuniyetsizliği gidermeyi amaçlayan bir yasadır. Kanun, kamu ve özel stajyerler dahil tüm işverenleri ve çalışanları kapsar. Kanunen işverenlerin çalışanların sağlığını koruma hakkı vardır ve çalışanlar da gerekli ekipmanların mevzuata uygun olarak kullanılmasından sorumludur. Kanun, her iş tanımına göre yapılması gerekenleri belirler. Ayrıca her çalışan işe başlarken şirketin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından eğitimden geçirilmelidir. İş kazaları, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları tarafından incelenir.

Kişisel Koruyucu Ekipman Fiyatları

İş Güvenliği Ekipmanları fiyatları icra edilen işe göre çok büyük farklılık göstermektedir. Örnek vermek gerekirse sessiz bir ortamda çalışan işçiler için kulaklık temin etme zorunluğu bulunmazken, aşırı sesli ortamlarda ultra yüksek dereceli kulaklık verilmesi zorunludur. Bu karşılaştırma neticesinde her iş yeri için farklı ekipman tercih edileceği için önceden fiyat biçmek oldukça yanlış olacaktır.

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