Göz Altı Işık Dolgusu Nedir?

Cildi aydınlatması ve canlandırması sebebi ile uygulamaya göz altı ışık dolgusu adı

verilmektedir. Göz altında meydana gelen kırışıklıklar, torbalanmalar, sarkıklar, morluklar ve

daha farklı cilt problemlerini ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen bir uygulamadır. Bu

içerikte size göz altı ışık dolgusu nedir? gibi sorulara cevap vererek, daha detaylı bilgi

edinmenize yardımcı olacağız.



Göz Altı Işık Dolgusu Ne Demek?

Kişinin göz altında belirli dönemlerde, hayat şartları sebebi ile ya da yaşlılıktan kaynaklanan

sebeplerle ortaya çıkan torbalar, kırışıklıklar ve morluklar, hyalüronik asit içeren dolgu

malzemesi ile doldurulmaktadır. Bu işleme de göz altı ışık dolgusu adı verilmektedir.

Uygulamanın ilk dönemlerinde göz altı ve çevresinde küçük ödemler ya da morluklar olabilir.

Bu uygulamanın belirtilerinden olup, kısa süre içerisinde geçecektir.



Göz Altı Işık Dolgusu Ne İşe Yarar?

Genç yaşta ya da ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek göz altı problemleri, kişilerin hayatlarını

doğrudan etkiler. Bu sebeple cerrahi olmayan yöntemler ile bu tip problemlerin ortadan

kaldırılması mümkündür. Cildimizde doğal halde bulunan hyalüronik asidin var olduğu bir

dolgu malzemesi ile gerçekleştirildiği için elde edilen sonuç da doğal olmaktadır. Peki, bu

uygulama ne işe yarar?

● Cildin canlandırılmasını sağlar.

● Hacmini kaybetmiş göz altlarının hacim kazanmasına yardımcı olur.

● Sert ve pürüzsüz bir cilt ortaya çıkar.

● Kırışıklık, torba ya da morluk gibi göz altı problemlerini en doğal çözümler ile ortadan

kaldırır.

Yukarıdaki faydaları içinde barındıran göz altı ışık dolgusu uygulaması, son dönemin en çok

tercih edilen medikal estetik yöntemlerindendir.

Göz Altı Işık Dolgusu Fiyatı 2022: Flora Klinik

Doktorlar ve estetik cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken, hassas bir işlem

olduğundan, klinik seçiminde çok hassas olunmalıdır. Flora Klinik, bu süreçte size uzman

ekibi ile estetik tedaviler sunarak, cilt problemlerinizden kurtulmanıza olanak sağlamaktadır.

Göz altı ışık dolgusu fiyatı ise işlemin içeriği ve seans sayısı ile ilgili bir durumdur. Bu

nedenle mutlaka Flora Klinik’e ulaşarak, gerekli detayları öğrenebilir, fiyat teklifi

alabilirsiniz. Detayları öğrenmek için +90 212 215 57 87 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Biz de “Göz Altı Işık Dolgusu Nedir?” isimli bu içerik ile size çeşitli detaylardan

bahsetmeye çalıştık.



Meta Açıklaması

Göz altı ışık dolgusu nedir? Ne işe yarar? 2022 fiyatları ne kadar? Bu ve benzeri pek çok

sorunun cevabını içeriğimizden öğrenebilirsiniz.