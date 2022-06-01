Araç Bakımı

Düzenli olarak araç bakımı yaptırmanın saymakla bitmeyen faydaları arasında en başta aracınızın ömrünün uzamasından bahsedebiliriz. Aracınızı ihmal etmeden düzenli olarak araç bakımına götürürseniz, aracınızda var olan veya yakın zamanda oluşabilecek olan sorunlar kolaylıkla fark edilip müdahale edilebilir. Araç bakımı sayesinde bir arızadan çok, aracınızda bulunan lastiklerin, motorun, mekanik aksamın ve düzenli olarak değiştirilmesi gereken klima gazı, motor yağı gibi unsurların bakımı kolaylıkla yapılır. Siz de kaliteli bir araç bakım hizmeti istiyorsanız Otopratik’e güvenebilirsiniz. Alanında uzman, deneyimli ve her türlü araca daha kaliteli hizmetler verebilmek için çeşitli eğitimlerden geçmiş çalışan kadrosu her daim size en kaliteli araç bakım hizmetini sunmaya hazırdır. Tamamen çözüm odaklı yaklaşımı ve tüm şeffaflığı ile Otopratik’den içiniz rahat bir şekilde araç bakımı hizmeti alabilirsiniz. Daha hızlı bir servis deneyimi yaşamak ve vaktinizden tasarruf etmek için Otopratik servis randevusu oluşturmanızı tavsiye ederiz.

Araç Bakımı Nasıl ve Ne Kadar Sürede Bir Yapılır?

Araç bakımı sayesinde otomobilinizin parçaları ve sıvıları güvenli bir şekilde kontrol edilir ve gerekirse bu parçalar değiştirilir. Motor yağı, yağ filtresi değişimi, süspansiyon kontrolü gibi işlemler aracınızın modeline, yakıt türüne ve kullanım sıklığına göre yetkili servisler tarafından değiştirilir. Değerli aracınızda seyahat ve sürüş deneyiminizin en üst seviyede tutulması ve konforlu bir sürüş yaşamak için belirli aralıklarda araç bakımı yaptırmak şarttır. Bu şekilde hem daha güvenli ve yüksek performansa sahip bir sürüş deneyimi yaşarsınız hem de eskimiş parçaların yakıt israfına yol açmasının önüne geçilir. Hibrit sistemle ve benzinle çalışan araçları her 15.000 kilometre sınırında bir araç bakımına götürmeniz şarttır. Dizel araçlarda ise bu sınır 10.000 kilometredir. Ancak bu sınırların azami sınırlar olduğunu ve daha erken süreçlerde de bakıma götürebileceğinizi unutmamakta fayda var. Yağ gibi herhangi bir motor sıvısına ihtiyaç duymadan çalışan elektrikli araçların 500.000 kilometreye kadar araç bakımına ihtiyacı olmadığı söylenmektedir. Ancak yine de mekanik donanımın sağlıklı çalıştığından emin olmak için, aracınız elektrikli dahi olsa yılda en az 1 kez uzman yetkililer tarafından bakım ve kontrollerinin yapılması tavsiye edilmektedir.

Araç Bakımı Fiyatları

Otopratik müşteri memnuniyetine oldukça önem veren bir firmadır. Türkiye’nin dört bir yanında onlarca şubesi ile birlikte en kaliteli araç servis hizmetini vermektedir. Otopratik’den araç bakım hizmeti aldığınızda aracınızda kullanılan teknik cihaz ve materyallerin en kaliteli ve son teknoloji olduklarından emin olabilirsiniz. Ayrıca aracınızın herhangi bir parça değişimine ihtiyacı varsa bu parçalar da orijinal, garantili ve araca en uygun parçalar arasından tercih edilmektedir. Bu hizmet kalitesine ek olarak Otopratik müşterilerini de düşünmeyi ihmal etmeyerek ekonomik onarım paketleri oluşturmuştur. Bu onarım paketleri ve araç bakımı fiyatları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Otopratik web sitesini ziyaret edebilir ve dilerseniz hızlı bir şekilde kendinize servis randevusu oluşturabilirsiniz.