Erden Timur fan club!

Galatasaray, “genç oyuncu düşmanı” Torrent’ten kurtuldu ve kötü günler geride kaldı. Bundan sonrası artık tam yol ileri, durmadan, duraksamadan. Özellikle Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili olan Erden Timur’a taraftarın güveni yüksek.

Nasıl olmasın ki? Bugün basının karşısına çıktı ve sorulara, net ve yerinde cevaplar verdi. Hani bir tabir vardır ya “sabaha kadar konuşsa dinlerim” diye. Basın toplantısı o havada geçti. Her ne kadar Erden Timur güzellemesi yapmak istemesem de, şimdiden Erden Beyin hayran kitlesi oluştu bile.

Özellikle Burak Elmas döneminde taraftar ile yönetim arasında iletişimin de tamamıyla kopmuş olduğunu düşünürsek, Galatasaraylıların Erden Timur gibi üst düzey yöneticilere ihtiyacı olduğu aşikar. Okan Buruk hocayı da unutmamak lazım. Birçok yazımda kendisini artık Galatasaray’da görmek istediğimi yazmıştım. Nihayet bu da gerçekleşti. Erden bey basın toplantısında Okan Hoca için “Kendisi rakamsal hiçbir şey konuşmadı.

Kendisini bu konuda zorladım ama rakam konuşmadı” demişti. Bu yaşanan durum, Okan Hocanın Galatasaray’ı ne kadar çok istediğin gösteriyor, ve başarı da böyle böyle gelecek. Yolu açık olsun. Galatasaray taraftarının da artık yüzü gülsün.

Sezonu 13. bitirmesine rağmen takımı yalnız bırakmadılar. Gelecek sezon güzel günler Galatasaraylıları bekliyor.