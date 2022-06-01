E-Bordro Nedir? Nasıl Alınır?

Bordro, herhangi bir işletmenin çalışanlarına ödediği ücretlerin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı tablodur. İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber bordro işlemleri dijitale taşınmıştır. Bu yüzden de “E-Bordro nedir?” tarzında sorular sıklıkla sorulmaya başlamıştır. E-Bordro internet ortamında maaş sorgulama ve bordro görüntüleme işlemlerinin yapılabildiği bir hizmet türüdür.

E-Bordro hizmeti ilk olarak 2018 yılında verilmeye başladı. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından devreye sokulan e-bordro hizmeti sayesinde kamu çalışanları kolay bir şekilde maaş bordrosu sorgulama işlemi yapabiliyor. E-Bordro sorgulama hizmeti internet üzerinden veriliyor. Belirli adımları takıp ederek bordronun yanı sıra çalışanlar işe giriş ve çıkış tarihi hakkında da bilgi alabiliyor.

E-Bordro Nasıl Alınır?

E-Bordro hizmetinin popüler hale gelmesiyle beraber çoğu kişinin kafasında “E-Bordro nasıl alınır?” sorusu oluşmaya başladı. E-bordro, e-devlet kapısı üzerinden sorgulanabilir. Bordro ya da SGK tescil ve hizmet dökümü gibi konularda bilgi almak için şu adımları takip etmek gerekir:

Öncelikle e-devlet kapısına giriş yapmanız gerekir. Sisteme e-devlet şifresi, internet bankacılığı veya mobil imza seçeneklerinden birini kullanarak giriş yapabilirsiniz.

Sonrasında sistemde yer alan e-hizmet kısmına gelerek almak istediğiniz hizmeti yazmalısınız. SGK primi ya da bordro gibi aramalar yaparak çalışma bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

ya da bordro gibi aramalar yaparak çalışma bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Eğer devlet memuru olarak kamuda görev yapıyorsanız 4C tescil kaydı sorgulama gibi aramalar yapmanız daha doğru olur.

E-Devlet Üzerinden Hangi Hizmetlere Ulaşabilirim?

E-Devlet sisteminde e-bordro uygulaması gibi kişilerin yararlanabileceği birçok hizmet bulunur. Örneğin 4C bir aylık maaş tercihi sistem üzerinden yapılabilir. Maaşını 3 ayda bir alan emekli birisi maaşını ayda bir almaya çevirebilir. Bunun yanı sıra 4C banka değişikliği de sistem üzerinden pratik bir şekilde yapılabilir.

Vergi bordro sistemi de e-devlet sisteminde sıklıkla kullanılan bir hizmettir. Çalışanlar aylık kazançlarına bakıp ne kadar vergi ödediklerine bakabilir. Böylelikle aldıkları brüt ücret hakkında da fikir edinebilir. Sistemde bulunan arama kısmına yapmak istediğiniz işlemle alakalı birkaç kelime yazarak yüzlerce farklı hizmete kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

E-Hizmetlerin İşletmeme Yararı Nedir?

E-Dönüşüm hareketinin başlamasıyla beraber çoğu hizmet dijital ortama geçiş yaptı. Buna bağlı olarak da teknoloji alanında kendini geliştirmeyen firmalar geride kalmaya mahkum oldu. Günümüzde her firmanın işlerini dijital ortama aktarması, gelecekte de var olması açısından oldukça önemlidir. Teknolojiyi firmanıza entegre etmek için alanında uzman kişilerden yardım almanız faydalı olur.

NetBT Danışmanlık Hizmetleri, bilgi birikimini modern teknolojilerle harmanlayıp müşterilerine hizmet veren bir firmadır. Hizmet verdiğiniz sektör ne olursa olsun danışmanlık hizmeti alarak firmanızı bir adım öteye taşımanız mümkündür. NetBT Danışmanlık Hizmetleri SAP danışmanlığı, mobil uygulama geliştirme ve açık bankacılık gibi farklı alanlarda hizmet verir. Uzman kadrosuyla iletişime geçerek almak istediğiniz hizmet hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

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