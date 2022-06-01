Gülüş Tasarımı Neden Tercih Edilir?

Ağız bakımı denildiğinde genellikle akla ilk olarak diş kayıpları, ağrılar veya ağız kokusu gibi sorunlar gelir. Ancak diş ve diş etlerindeki sorunlara bağlı olarak gülüş estetiği de önemli bir işlemdir. Dişteki çarpıklıklar, anormal renklenmeler gibi sorunlar, sosyal hayatınızı etkileyebilir. Böyle durumlar da gülüş tasarımının önemi büyüktür. Peki, gülüş tasarımı neden tercih edilir?

Gülüş tasarımının niçin tercih edildiğinden önce “Gülüş tasarımı nedir?” sorusuna cevap verelim. Estetik diş hekimliği denildiğinde akla ilk olarak bu işlem gelir. Çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak estetik açıdan görünümü bozulan diş ve diş etlerinizin güzel bir görüntüye kavuşturulmasıdır. Ancak gülüş tasarımı, hastanın yüz şekli ve çeşitli gereksinimleri göz önüne alınarak yapılır.

Daha güzel bir görüntüye sahip olmak istediğinizde başvurabileceğiniz bir yöntemdir. Diş ve diş etinizde görülen biçim bozukluklarının, renklenmelerin ve orantısızlıkların giderilmesi için kullanılır. Bu işlem için uzman bir diş hekimine gidilmelidir. Dr. Özlem Özcan, mükemmel gülüşlere sahip olmanız için gülüş tasarımını sizlere sunar.

Gülüş Tasarımı Nasıl Yapılır?

Gülüş tasarımının tedavisinde birçok aşama vardır. İlk olarak diş hekiminize gittiğinizde tedavi beklentileriniz ve estetik ihtiyaçlarınız belirlenir. Kaplamalar, estetik dolgu uygulaması, beyazlatma, diş boyunun uzatılması gibi işlemler bir arada kullanılarak yapılabilir. Hekiminiz, ideal bir gülüş tasarımına ulaşmanız için neler yapılması gerektiğini, alternatifler sunarak size anlatır.

İşleminiz başladıktan sonra birkaç seans sürebilir. Tasarım sonucunda belirlenen yöntemlerle gerçekleşen işlemler için tedaviler başlar. Bundan sonraki seanslar ise dişlerinizin durumuna bağlı olarak değişir. Ayrıca yapılacak diğer işlemlerde de dişlerin durumu göz önüne alınır. Ancak genel olarak gülüş tasarımı3 seans gibi bir süre içinde tamamen biter ve istediğiniz sonuca ulaşırsınız.

Gülüş Tasarımı Avantajları

Gülüş tasarımının size birçok avantajı vardır. Bu avantajlar içinde ilk olarak güzel bir gülümsemeyle özgüveninizi tazeleyeceğinizi söylemeliyiz. Çünkü diş ve diş eti bozukluklarından kaynaklı olarak rahatsız olduğunuz görüntüden kurtulursunuz. Gülüş tasarımının diğer artıları ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Yüz çenenize uyumlu ve daha doğal bir görüntüye sahip olan dişleriniz olur.

Yapılan işlemlerle dişlerinizin rengi daha net ve tek ton olur.

Diş etlerinizden kaynaklı olan sıkıntılar çözüme kavuşur. Böylece diş etlerinizin çok daha sağlıklı bir şekilde görünmesi sağlanır.

Dişlerinizde kırıklarınızın olması durumunda kırık dişleriniz, tamamen düzeltilir. Böylece çok daha orantılı dişlere sahip olarak güzel bir gülümsemeye kavuşmuş olursunuz.

Gülüş Tasarımı İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gülüş tasarımınız için dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. İlk olarak hekiminize gülüşünüzle ve diş yapınızla alakalı nelerden rahatsız olduğunuzu söylemelisiniz. Daha sonra size uygun olarak bir tedavi planı oluşturulur. Dudak yapınız, dişlerinizin boyu, dil etinizin özellikleri, dudağınızın ve dişlerinizin uyumu ve yüz şeklinizle alakalı birçok etkene dikkat edilmelidir.

Gülüş Tasarımı Fiyatları

Gülüş tasarımında uygulanacak işlemler tamamen kişiye özel olarak belirlenir. Bu nedenle gülüş tasarımı fiyatları diş ve diş etlerinizde uygulanacak tedaviye göre değişir. Kesin bir fiyat almak için hekiminizle görüşmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Böylece daha önce yapılan işlemlerle alakalı da bir bilgi alabilirsiniz.