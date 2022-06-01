Fatma Toru Kimdir

1972 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamlayan Fatma Toru, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden 1994 yılında Harita ve Kadastro Mühendisi olarak mezun oldu. Evli ve iki çocuk annesidir.

1993 yılında başladığı memuriyet görevinden başörtüsü sebebiyle 15 gün içinde istifa etmek zorunda kalan Toru, bir süre özel sektörde mühendis olarak çalıştı. 1996 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi’nde Harita ve Kadastro Mühendisi olarak çalışmaya başladı. 2000 yılından itibaren Meram Belediyesi’nde Kontrol Mühendisi, 2003-2008 yılları arasında Harita, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Belediye Encümen Üyeliği yaptı.

2008-2013 döneminde kentsel dönüşüm projelerinde çalıştı. 2012’de Harita ve Kadastro Mühendisliği alanında yüksek lisansa başladı. 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı’nı aldı.

Siyaset’e Girişi

2014 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Meram Belediye Başkanı olarak seçildi. 18 yıllık belediyecilik tecrübesi ve Meram’ın sorunlarına hakimiyeti ile imar planlama, imar uygulamaları ve kentsel dönüşüm çalışmaları gibi kentsel politikalar ve stratejilere ağırlık verdi.

2014-2019 döneminde Konya Belediyeler Birliği Encümen üyeliğinde bulundu.

2014-2019 döneminde Türkiye Belediyeler Birliği Encümen üyeliğinde bulundu.

2018 yılında Dünya Etnospor Konfederasyonu kurulumunda DEK Konfederasyon üyeliğine seçildi. 2018-2022 Konfederasyon çalışmalarında yer aldı.

2019 yerel seçimlerinde görevi devretmesinin akabinde Belediye Başkanlığı nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı yüksek lisans tez çalışmasını tamamladı. “Kent Merkezinde Koruyarak Canlandırma Amaçlı Kentsel Dönüşüm Çalışması: Konya-Meram örneği” isimli tezi ile kamusal deneyimini akademik çalışmayla birleştirdi.

Halen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Bakanlık Müşaviri olarak görevine devam etmektedir.

Meram ilçesine neler kazandırdı ?

Meram’da gelişim ve yenilenmeye ivme kazandırmak için kendi tabiriyle elini değil gövdesini taşın altına koyan Fatma Toru, Meram tarihinin en kapsamlı imar planlama, uygulama ve kentsel dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirdi.

Mahalleler arasındaki gelişme düzeyi farklılıklarını azaltma, kentsel gelişim ve dönüşüm amaçlı 59 mahallede, 50 milyon m²’ye ulaşan imar planlama ve revizyon çalışmalarını tamamlandı.

İmar ve mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik 35 milyon m2’nin üzerinde imar uygulaması yapıldı.

Planlama yapılan alanlarda gelişim ve yenilenmeyi tetiklemek için kentsel dönüşüm hamlesini de eş zamanlı başlattı. Şükran, Uluırmak, Aksinne, Turgut Reis, Büyük Aymanas mahallelerinde 1.500.000 m² alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattı. Bu çalışmalar sonucunda 10.000 civarında daire ve işyerinin inşaat yapımı için bölgeler boşaltılarak hazır hale getirildi. 3000 konut ve işyerinin inşaat çalışmalarına başlandı.

Milyonlarca metrekarelik imar planlama çalışmaları, imar uygulamaları ve kentsel dönüşüm çalışmalarının büyüklüğü, kamuoyunda radikal adımlar olarak değerlendirildi.

Yapılan tüm bu çalışmaların sonuçları, kentsel dönüşümün toplumsal bir talep halini almasında oldukça etkili olmuştur. Meram’daki değişim ve yenilenme dalga dalga gözle görülür biçimde devam etmektedir.

Özellikle Kapı Camii, Bedesten Çarşısı, Sırçalı Medrese, Sahip Ata Külliyesi gibi tarihi yapıların çevrelediği Şükran mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi, kamuoyunda ilgi ile takip edildi. Tarihi şehir merkezinde, arkeolojik ve kentsel sit alanında kalan bu bölgenin, yerel mimari ve kültüre uygun olarak hazırlanan proje çalışmaları, vizyoner bir bakış açısının ürünü olarak kamuoyunda kabul gördü. Tarihi kent merkezindeki gettolaşmanın getirdiği toplumsal sorunların artışı, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan niteliksiz yapılar, şehrin imajını zedeleyen kimliksiz yapılar kentsel dönüşüme olan halk desteğini arttırdı. Bazı çevrelerin projenin gerçekleşmesini ve bölgenin temizlenmesini imkânsız olarak görmesine rağmen 150.000 m2 lik alan niteliksiz yapılardan 2-3 yıl gibi kısa bir sürede temizlendi.

Spor tesisleri, sosyal tesisler, aile yaşam merkezi, gençlik merkezi, kültür merkezi, ticaret merkezi, kapalı pazar yerleri, kütüphaneler gibi pek çok yatırıma imza attı.

Yoğun emek ve restarosyonla şehre kazandırılan Tantavi Kültür Merkezi, prestij bir eser olarak şehirdeki sosyal ve kültürel içerikli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır.

Havaların ısınması ile birlikte halkın tercih ettiği dinlenme alanların başında gelen, bir milyon m2 civarındaki Konya’nın ilk Millet Bahçesi’ni Dutlukırı’nda hayata geçirdi.https://twitter.com/fatmatoru