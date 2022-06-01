Ah bir de Karagümrük’ün stadı olsa

Ah bir de Karagümrük’ün stadı olsa

Düşünün, Süper Lig gibi üst düzey ligde mücadele ediyorsunuz.

Ne bir tesisiniz var ne bir stadınız. Buna rağmen ligi 8. bitirip, tüm dünyanın tanıdığı, oyunculuğunda herkesin hayran olduğu, “serbest vuruşların efendisi” Andrea Pirlo’yu ikna edip Karagümrük’ün teknik direktörü yapıyorsunuz.

Kolay iş değil. Siz dünyaca ünlü bir futbol adamı olsanız, böyle bir teklif gelse ve teklifte bulunan takımın stadının olmadığını söyleseler herhalde ağzınıza geleni söyler, bu teklifi duymamış olayım dersiniz. Ama Fatih Karagümrük’ün hem sahibi hem de başkanı olan Süleyman Hurma ne yaptı, etti Pirlo’yu takımın başına getirdi.

Bunlar da yetmezmiş gibi “ders verir” niteliğinde sessiz sedasız Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan sol bek Emir Tintiş’i kadrosuna kattı.

Daha birçok söylenti de var: Diego Costa ve Juan Cuadrado bunlardan bazıları. Fatih Karagümrük’ün stat problemini birçok kez yazmıştım. Bu konuda Karagümrüklü taraftarlarla da fikir alışverişinde bulunmuştum. Hatta stat yapılmıyorsa bunun birinci sorumlusu Başkan Süleyman Hurma demiştim. Taraftarlar da yanılıyorsun, başkanla alakası yok demişlerdi.

Taraftara şimdi hak veriyorum, böyle bir başkanınız olsa siz de laf söyletmezsiniz. Bir parantez de Asbaşkan Serkan Hurma’ya açalım. Kendisi babasının izinde emin adımlarla ilerliyor.

Başkan Süleyman Hurma’nın yanında adeta yöneticilik nasıl yapılır dersi alıyor.

NOT: Stat yokken Pirlo geliyorsa, bir de Karagümrük’ün stadı olsa takıma kimler gelir kimler.