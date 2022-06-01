Kaş’ın Her Biri Cennetten Bir Köşe Olan 7 Plajı

Kaş’ın Her Biri Cennetten Bir Köşe Olan 7 Plajı

Antalya iline bağlı Kaş’ın her bir köşesi yeşilin ve mavinin tonlarını bünyesinde barındırıyor. Öyle güzel bir tabiata sahip ki yerli yabancı ziyaretçilerin hep ilgi odağı olmuştur. Bu yaz tatil rotanızı Kaş olarak belirlediyseniz doğru bir adrestesiniz. Tatile gittiğim yerin bütün güzelliklerini göreyim bütün tatilimi bir yerde geçirmeyeyim diyenlerdenseniz bu yazıyı sizin için hazırladık.

1-Kaputaj Plajı

Kaş’a 7 kilometre uzaklıkta bulunan plaja kendi aracınızla ya da merkezden sürekli kalkan dolmuşlarla gelebilirsiniz. Belediyenin işlettiği tesiste ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz ya da kendi eşyalarınızı getirebilirsiniz. Turkuaz rengi mavi bayraklı tertemiz soğuk suyuyla insanı adeta büyüler. Sahilinde kum ve küçük çakıllar bulunur.

2-Büyük Çakıl Plajı

Kaş’ın en güzel plajlarından biri ve merkeze 1,5 kilometre uzaklıktadır. Denizin için kumlu olsa da plaj kısmı kum ve çakıl karışıktır. Plajın en büyük özelliğin denizin içinden çıkan soğuk su kaynağıdır. Yazın en sıcak günlerin de bile tertemiz ve berrak, turkuaz mavisi harika bir denizde serinleyeceksiniz. Doğayla baş başa yılın yorgunluğunu ve stresini atabileceğiniz bir yer.

3-İnceboğaz Plajı

Çukurbağ Yarımadasına giderken yol üzerinde bulanan plaj yarımadanın en ince kısmında olduğu için bu isim verilmiştir. Bu plaj suyu diğer plajlara göre daha sıcaktır. Açık denize bakıyor olması sebebiyle zaman zaman biraz rüzgârlı ve dalgalı olmaktadır. Fakat sığ bir deniz olduğundan özellikle çocuklu ailelerin çok fazla ziyaret ettiği bir plajdır. Adalara yakın olması sebebi ile de harika bir denizin keyfini çıkarırken harika bir manzara izleyebilirsiniz.

4-Liman Ağzı

Liman Ağzı plajı ulaşımı en zor noktalarından birisi olması sebebiyle bakir kalmıştır. Mavi bayraklı tertemiz berrak suyunda mutlaka yüzmelisiniz. Denizi ılık ve dalgasızdır bu yüzdende çocuklu aileler için çok güzel bir ortam oluşturur. Caretta carettaların doğal yaşam olduğu için bu sevimli canlıları görebilmenizi de sağlar.

5-Seyrek Çakıl Plajı

Doğallığı bozulmamış ender yerlerden biridir. Kaputaj plajının komşusu olan bu plaja daha çok yöre halkı gelmektedir. Genelde sakin ve dalgasız tertemiz bir suya sahip olan plaj suyun aniden derinleşebilmesi nedeni ile çocuklu ailelere ve çok iyi yüzme bilmeyen ziyaretçilere pek tavsiye edilmez. Deniz içindeki beyaz çakıllar sayesinde suyun altını ve canlılarını görebilmektesiniz.

6-Patara Plajı

Patara plajı Kaş’a 43 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. 12 kilometrelik sahili ile dünyanın en uzun 1. Plajı ünvanına sahiptir. İncecik ve sapsarı kumlarıyla sizi kendine çeker. Açık bir denize sahip olduğu için dalgalı ve rüzgârlıdır. Bu özelliği de onu sörf yapmak isteyenlerin cazibe noktası haline getiriyor.

7-Hidayetin Koyu Plajı

Koy kayalıklardan başlaması sebebiyle bir kumsalı yoktur ve bu kayalıklardan denize girilebilmektedir. Koya gidenler için adeta bir akvaryuma benzemektedir. Turkuaz mavisi tertemiz sularında dalış yapmak ayrı bir keyif oluşturmaktadır. Yemyeşil bir doğanın içinde gizlenen bu koy yeşilin ve mavinin her tonunu barındırır.

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