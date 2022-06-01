İNDER: Enflasyon, konut yatırımcısını harekete geçirdi

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım konuyla alakalı yaptığı açıklamada;

“Yüksek enflasyon döneminde, yatırımlarını en yüksek getiride değerlendirmek isteyen yatırımcılar gayrimenkule yöneldi. Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleşti.

Yüksek enflasyonun etkisi ipotekli satışlarda da hissedildi, konut yatırımcısı banka kredisini ucuz buldu. Küresel kriz ve Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkisine bağlı olarak yüzde 73 seviyesini artan enflasyona göre, konut kredi maliyetlerinin ucuz olması ipotekli satışı artırdı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %177,8 artış göstererek 29 bin 335 oldu. Bu gelişme, 2. Elde satışlara yönelen yatırım amaçlı konut alıcılarına hem ucuz kredi (enflasyona göre) hem de ileriye dönük prim potansiyeli sağlamış oldu. Yine enflasyona bağlı olarak inşaat maliyetlerindeki artış, konut üretiminin talebin altında kalması, ana hammadde olan arsa ve arazi değerlerinin çok hızlı yükselmesi konut fiyatlarını yatırım amaçlı alıcılar için cezbeden diğer etkenler oldu.

Söz konusu süreç içinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %23,9 olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,3 artışla 129 bin 707 oldu.

Diğer taraftan vatandaşlık ve oturma izni için 250 bin dolarlık gayrimenkul alım alt sınırının 400 bin dolara yükseltilmesi, yabancı talebini hiç etkilememiş görünüyor. Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %235,7 artarak 5 bin 962 oldu.

Özellikle ılıman iklimi, tarihi ve kültürel cazibesi ve küresel piyasalarda en çok kazanç potansiyeli sunan gayrimenkul piyasa özelliği yatırımcı yabancıları teşvik etti. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,9 olurken, yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,0 artarak 26 bin 753 seviyesi ile söz konusu dönem itibariyle yeni bir tarihi zirve yaptı.