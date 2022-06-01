Dijital Baskıda Yeni Dönem – Dijitalya.com.tr

Dijital baskının modellerindeki çeşitlilik kullanıcılara yeni seçenekler sunmaya devam ediyor. Özellikle iç ve dış mekan tasarımının öneminin artması dijital baskı modellerine olan ilgiye olumlu yansıdı. En geniş kullanım alanına sahip baskı modelleri Lightbox baskı, duvar kağıdı baskı ve uv baskı oldu. Lightbox baskı modelinin temelinde alüminyum kullanılıyor. Uv baskı ise plastik, ahşap, metal, deri ve kağıt gibi malzemeler üzerinde hazırlanabiliyor. En temel malzemesi mürekkep olan uv baskı modelinde ultraviyole (UV) ışığın olumsuz etkileri kırılabiliyor. Bu sayede yazı fontları ve görselin uzun süre canlı kalması sağlanıyor. Duvar kağıdı baskı modeli ise ev ve ofis gibi yaşam alanlarında görsel zenginlik sağlıyor. Uv baskı ve lightbox baskıdan farklı olarak daha geniş alanlarda uygulandığı için maliyeti de artıyor.

Lightbox baskı kullanım alanları ve tasarım modelleri

Lightbox baskı son yıllarda en çok tercih edilen baskı modeli olarak karşımıza çıkıyor. Tek taraflı, çift taraflı, ayaklı, küp ve kare şeklinde, özel tasarım modellerine göre hazırlanan lightbox baskı geniş bir kullanım alanına sahip bulunuyor. Müze salonları, fuar alanları, sinema, otel lobileri, reklam alanları ve vitrinlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Alüminyumdan hazırlanan düzeneğin üzerine kumaş baskı uygulanıyor. Kumaş baskının altında ise Led ışıkları yer alıyor. Canlı ve çarpıcı bir görünüm sunduğu için dekorasyonda alanında kullanılıyor.

Duvar kağıdı baskılarında görsel kalitesinin önemi

Dekoratif açıdan görsel zenginlik sunan duvar kağıdı baskı modelleri ev ve ofis alanlarında tercih ediliyor. Duvar kağıdı baskının uzun ömürlü olması, su geçirmediği için nem tutmaması, koku yapmaması ve izolasyona ihtiyaç duyulmaması kullanım alanını genişletiyor. Duvar ölçülerine göre özel olarak hazırlanıyor. Duvar kağıdı baskıda kullanılan görselin kaliteli olması için piksel sayısı önem taşıyor. Genellikle canlı renklerin yer aldığı görsellerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Uzun ömürlü baskı modeli: Uv Baskı

Ultraviyole (Uv) ışığının olumsuz etkilerini kıracak özel bir mürekkeple hazırlanan uv baskı dış mekan tasarımlarında kullanılmaktadır. Güneş ışığına maruz kalan baskı modelleri kısa sürede yıpranır. Kağıttan metale kadar farklı malzemeler üzerinde mürekkeple işlenen baskı ise uzun yıllar dayanma gücüne sahiptir. Hem sağlıklıdır hem de canlı bir görünüm sunmaktadır.