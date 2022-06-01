Endüstriyel üretim tesislerinde yakıt tasarrufu sağlamak!

Endüstriyel üretim tesislerinde yakıt tasarrufu sağlamak!

Üretim tesislerinde kullanılan doğalgaz veya diğer sıvı veya gaz yakıtların kullanımını kontrol altına alma ve verimlilik artırmak adına yapılması gereken en önemli nokta akış kontrolüdür. Bu iş için kullanılan debimetreler endüstriyel yakıt tasarrufu için çok önemli ve çok bilinmeyen bir yere sahiptir.









Debimetre Nerelerde Kullanılmaktadır?

Debimetre kullanımı endüstriyel üretim alanlarında çok yaygındır. Bu noktada üretim sahalarında bulunan motor, kompresör, pompa ya da iklimlendirme ekipmanlarında tercih edilmektedir. Çok büyük bir ayrıcalığı olarak sıvının çözünürlük kat sayısını en iyi seviyeye ayarlayan debimetre hem boru içi hem de boru dışından ölçüm imkanları sunar.

İmalat performansı ve ürün doğruluğu konusunda maksimum fayda sunmayı başaran debimetre makine mühendisleri için olmazsa olmaz cihazlar arasında kabul edilir. Bu yönüyle bir debimetre kullanmak için bilgi birikimine ihtiyaç duyulmaktadır. Zira bilgi birikimi yeterli seviyede olmayan bir kimse için debimetre kullanmak pek de mümkün değildir.



Debimetre Ölçümü Nasıl Yapar?

Akış ölçer ile ölçüm gerçekleştirilmek istendiğinde farklı birimler cinsinden ölçüm gerçekleştirmek mümkün olur. Bu nedenle de debimetre ile hangi cinsten ölçüm yapılacağına karar vermek çok çok değerlidir. Peki, bir debimetre kullanıcısı ne tür ölçümler yapabilir? İşte cevapları!

Litre / saniye cinsinden ölçümler

Litre / dakika cinsinden ölçümler

Litre / saat cinsinden ölçümler

Metreküp / dakika cinsinden ölçümler

Metreküp / saat cinsinden ölçümler

Kg / saat cinsinden ölçümler

Kg / dakika cinsinden ölçümler

Görüldüğü üzere akış ölçer sayesinde gerçekleştirilecek olan ölçüm cinsi tercihe bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle de ölçüm konusunda tercihe uygun bir şekilde hareket etmekte yarar vardır. Aksi takdirde elde edilecek sonuç beklentileri karşılamayacağı gibi doğru sonuçlara da olanak tanımayacaktır.



Debimetre Tercihinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Debimetre alışverişi yapmak isteyen ya da mevcut cihazlar arasından bir seçimde bulunmak isteyen kimseler için alternatifleri değerlendirmek gerektiği unutulmamalıdır. Zira bir debimetreyi özel kılan şey hem performansı hem de sunduğu sonuçların doğruluğudur. Bunun için de doğru tercih her şeyden değerlidir. Bu noktada debimetre tercihinde titizliği ön planda tutmakta yarar vardır.



Kalite ve Marka

Debimetre seçerken mutlaka dikkat edilmesi gereken detaylardan bir tanesi kalite/marka olur. Çünkü piyasada bulunan akış ölçerlerin önemli bir kısmı doğru çözümler sunmaz. Bu da kullanıcılar açısından beklentileri karşılayamayacak bir sonucu ortaya çıkarır. Akış ölçer seçerken kalite ve marka odaklı bir yaklaşım benimseyerek ihtiyaçlarınıza cevap verebileceksiniz.



Doğru Çeşit

Akışmetre çeşitleri çok fazla olduğundan pek çok tüketici için doğru ürünü seçmek önemli bir soru işareti anlamına gelir. Bu nedenle de debimetre çeşitleri arasında tercih yaparken titizliği ön planda tutmaya özen göstermek her şeyden değerlidir. Elektromanyetik debimetre ya da ultrasonik debimetre gibi alternatifler düşünüldüğünde doğru sonuca ulaşmak için profesyonel bir yaklaşım sergilemek şarttır.

Siz de akış metre konusunda ideal bir sonuca ulaşmak mı istiyorsunuz? O halde yapmanız gereken sadece debimetre konusunda önerilerimize kulak vermek. Size özel çözümler ve kalite odaklı anlayışla en doğru sonuca kapı aralamanın tam zamanı!



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