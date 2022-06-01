AYGAD Üyesi Gazeteciler Kültür Gezisinin İlk Durağı Kayısı Diyarı Malatya Oldu

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) tarafından düzenlenen kültür gezisinin ilk durağı olan Malatya’ya gelen yaklaşık 40 gazeteci, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin sosyal tesislerinde alınan kahvaltıyla başlayan program Battalgazi ilçesinde yer alan Silahtar Mustafapaşa Kervansarayı ziyaretiyle devam etti. Burada arkeolog Cem Kaya tarafından bilgilendirilen gazeteciler kervansarayı çok beğendiklerini ifade etti. Alacakapı Mahallesi’nde, 1637 tarihinde IV. Murat’ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılan kervansaray 2007-2010 arası yapılan restorasyonla son halini aldı.

Daha sonra Türkiye’nin ilk mahalle yaşam müzesi olan Poyraz Konağı’na geçen gazeteciler konağın, yerel kültürün yerinde hissedildiği önemli mekânlar arasında yer aldığını belirtti. Malatya’nın gelenek ve göreneklerinin anlatıldığı konak ziyaretinin ardından gazeteciler, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınan Arslantepe Höyüğü’ne geçti.

Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerinin rehberliği eşliğinde bilgilendirilen gazetecilere Anadolu’da ilk şehir devletine ait izler ve bürokrasinin temellerinin atıldığı yerler gösterildi. Dünyanın en eski kerpiç sarayı ile drenaj hattının ve en eski kral mezarının da burada yer aldığının anlatıldığı kapsamlı programın ardından gazeteciler Çınar parkına geçti. Parkı gezen ve yetkililerden bilgi alan haberciler daha sonra Beylerderesi Seyir Terası ve Savaş Aletleri Müzesi’ni gezdi.

Işıkdağ: Malatya’nın birçok kültürel mirası bulunuyor

AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ, Malatya’nın birçok kültürel mirası olduğuna vurgu yaparak, Marmara bölgesinden gelen gazeteciler olarak, bu kültürel mirasları yerinde görüp, farklı kentlerde yaşayan vatandaşlara aktarmalarının önemli olduğunu söyledi. Başkan Işıkdağ, kendileriyle ilgilen tüm görevlilere de teşekkür etti.

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