Şehir Dışı Kurye Hizmetlerinin En İyisini Alın

SYS kurye şirketimiz, sizlere İstanbul şehir içi olduğu gibi şehirler arası kurye hizmetlerini vermekten de memnuniyet duymaktadır. Şirketimizin açılışından beri, uzman kadromuz aracılığı ile müşterilerimize şehir dışı teslimatlarını da gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Türkiye’nin her noktasından aldığımız ürünleri herhangi bir noktasına taşıma hizmetlerini veriyor ve nakliye esnasında da bizlere güvenerek emanet ettiğiniz ürünlerinizin hasar görmemesi için çabalıyoruz. Bugüne dek aldığımız geri dönüşler sayesinde %100 müşteri memnuniyeti ile işlemlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ediyor, sizlerin de şirketimize ve uzman çalışanlarımıza güvenerek hizmetlerinizi gerçekleştirmenizi bekliyoruz.

Araç Kurye ve Moto Kurye İle Şehir Dışına da Gidiyoruz

Bizlere emanet etmiş olduğunuz gönderilerinizin her zaman en hızlı ve güvenli şekilde talep etmiş olduğunuz yere ulaşabilmesi en önemli amaçlarımız arasında yer alır. Bu nedenle de İstanbul’a fiziki konum olarak yakınlığı bulunan şehirlere yapacak olduğunuz gönderileriniz eğer uygunluk şartlarını yerine getiriyorlarsa daha hızlı iletilebilmeleri için motorlu kurye aracımızı kullanıyoruz. Böylece teslim edilmesini arzuladığınız ürünler en hızlı şekilde yerlerine ulaşıyor. Ancak bu durumun mümkün olmadığı durumlarda da araç kuryelerimizi devreye sokuyoruz. Bu sayede yine teslimatlarınız herhangi bir sorun ya da gecikme yaşamadan teslimat bölgelerine ulaşmış oluyor. Şehir dışı kuryelerimizin hangi illere gitmekte olduğu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da bizlere ulaşmak isterseniz, https://syskurye.com/ internet adresimizi kullanabilirsiniz.

Şehir Dışı Teslimatta En Uygun Ücretler

Moto kurye hizmeti ile şehir dışına teslimatını gerçekleştirmekte olduğumuz ürünler için her zaman ücretlerimizi daha fazla müşterimize ulaşabilmesi açısından uygun seviyelerde tutmaktayız. Sizlere teslimatlarımız hakkında net bir ücret bilgisi veremiyoruz. Çünkü sizlerden talep edeceğimiz teslimat ücretlerimiz teslimatın yapılacağı şehre ve teslim edilecek ürünlere göre değişiklik gösterebiliyor. Eğer sizler de acil olarak şehir dışı teslimat hizmetine ihtiyaç duyuyorsanız bizlere 0531 101 26 47 telefon numarası üzerinden iletişim kurabilir, hem ücretler hakkında daha detaylı bilgi alabilir hem de teslimat siparişlerinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. 7/24 siparişleriniz için arayabilirsiniz. Sizlere bu numara üzerinden daha detaylı bilgi vermekten memnuniyet duyarız.