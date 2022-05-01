Çocukluğumdaki İstanbulspor Süper Lig’e yakın

Yıllar evvel lise dönemimde İstanbulspor Süper Lig’deydi. Maçlarını kaçırmaz, taraftarı olarak tribünden takip ederdik. Takip ederdik dediğime bakmayın her gol olduğunda o sevinçle tribünün en üst kısmından en altına düşer, tekrar yukarıya adeta tırmanırdık.

O zamanlar hatırladığım kadarıyla Esenler ve Bağcılar’dan otobüsler kalkardı. İstanbulspor’un stadı Bayrampaşa ilçesindeydi. Bazen de Fenerbahçe’nin stadını yani Saraçoğlu’nu kiralardı. Tabii o zamanlar Saraçoğlu’nun kale arkası tribünü falan yoktu.

İstanbulspor’un tribün lideri hafızamda kaldığı kadarıyla Sefaköy’den Nedim adında biriydi. Bizim Esenler tayfası olarak ciddi bir gücümüz vardı. Esenler Turgutreis Mahallesi’nden lise arkadaşım Hakan Balcı o günleri eminim benden daha iyi hatırlar.

Dönemin İstanbulspor’u şimdilerde Süper Lig’e tekrar yükselme mücadelesi veriyor. Bandırmaspor’la çok önemli bir maça çıkacaklar. Çocukluğumdaki İstanbulspor’u tekrar Süper Lig’de görme umudum var. İstanbul ekibi Süper Lig’e çıkarsa maçlarını stattan takip etmeyi düşünüyorum tabii bu sefer basın tribününden.

Bu arada Ümraniyespor’un da üst lige çıkmasıyla, Süper Lig’de yer alan İstanbul takımı sayısı 7’ye yükseldi. İstanbulspor’da Bandırmaspor engelini aşarsa tabii gönlüm ondan yana, bu sayı 8’e çıkacak.