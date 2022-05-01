MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » Çocukluğumdaki İstanbulspor Süper Lig’e yakın
Yusuf POLAT
Çocukluğumdaki İstanbulspor Süper Lig’e yakın


Yıllar evvel lise dönemimde İstanbulspor Süper Lig’deydi. Maçlarını kaçırmaz, taraftarı olarak tribünden takip ederdik. Takip ederdik dediğime bakmayın her gol olduğunda o sevinçle tribünün en üst kısmından en altına düşer, tekrar yukarıya adeta tırmanırdık.

O zamanlar hatırladığım kadarıyla Esenler ve Bağcılar’dan otobüsler kalkardı. İstanbulspor’un stadı Bayrampaşa ilçesindeydi. Bazen de Fenerbahçe’nin stadını yani Saraçoğlu’nu kiralardı. Tabii o zamanlar Saraçoğlu’nun kale arkası tribünü falan yoktu.

İstanbulspor’un tribün lideri hafızamda kaldığı kadarıyla Sefaköy’den Nedim adında biriydi. Bizim Esenler tayfası olarak ciddi bir gücümüz vardı. Esenler Turgutreis Mahallesi’nden lise arkadaşım Hakan Balcı o günleri eminim benden daha iyi hatırlar.

Dönemin İstanbulspor’u şimdilerde Süper Lig’e tekrar yükselme mücadelesi veriyor. Bandırmaspor’la çok önemli bir maça çıkacaklar. Çocukluğumdaki İstanbulspor’u tekrar Süper Lig’de görme umudum var. İstanbul ekibi Süper Lig’e çıkarsa maçlarını stattan takip etmeyi düşünüyorum tabii bu sefer basın tribününden.

Bu arada Ümraniyespor’un da üst lige çıkmasıyla, Süper Lig’de yer alan İstanbul takımı sayısı 7’ye yükseldi. İstanbulspor’da Bandırmaspor engelini aşarsa tabii gönlüm ondan yana, bu sayı 8’e çıkacak.

📆 30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ABS Kör Kalıp
Şeref Bey Döner

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR