Instagram Beğeni Arttırma Taktikleri

Instagram, aktif kullanıcı sayısı en yüksek olan sosyal ağ olarak tüm sosyal medya kanalları arasında çok özel bir yere sahip. Pek çoğumuz Instagram’ı eğlenmek için kullanıyoruz. Fakat Instagram çoğu durumda dünyanın geri kalanı için bundan çok daha fazlası. Birçok insan için önemli bir gelir kaynağı. Ayrıca aktif kullanıcı sayısı 1 milyar sınırını aşmış sayılı sosyal ağlardan birisi olması nedeniyle de markalar için oldukça büyük bir pazar. Sizler Instagram’ı kişisel veya kurumsal amaçlarla kullanan birisi olabilirsiniz. Fakat amacınızın ne olduğuna bakılmaksızın, bu platformda hedeflerinize ulaşabilmeniz için odaklanmanız gereken en önemli dinamiğin (tıpkı diğer sosyal ağlardaki gibi) etkileşim olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Instagram Beğenileri Neden Önemlidir?

Instagram kullanıcıları birbirlerinin gönderileriyle 6 farklı yolla etkileşimde bulunabilir. Bu yolları şu şekilde sıralayabiliriz:

Gönderileri beğenmek

Gönderilere yorum yapmak

Gönderileri kaydetmek

Gönderileri bir başka kullanıcıya göndermek

Takip etmek

Mesaj atmak

Peki Instagram’da beğeniler başta olmak üzere etkileşim neden bu kadar önemli? Bunun en bariz sebebi Instagram’ın insanların platformda daha fazla vakit geçirmelerini sağlayan gönderileri ödüllendirmesidir. Beğeniler, yorumlar ve paylaşmalar insanların Instagram’da vakit geçirmekten keyif aldıklarını gösteren önemli işaretlerdir. Bu yüzden Instagram’ın algoritması etkileşim alan gönderileri algılayarak daha fazla insanın onları görebilmesi için öne çıkartmaktır. Bunun hem siz hem de Instagram için kazançlı bir alışveriş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gönderileriniz sayesinde daha fazla insan Instagram’da vakit geçirirken siz de kendi IG topluluğunuzu oluşturmaya başlamış olursunuz. Gönderilerinizin Instagram’da daha fazla beğeni alması için şu taktikleri uygulayabilirsiniz:

Yüksek Kaliteli Görseller Yükleyin

Instagram’ın görsellere dayalı bir sosyal ağ olduğu herkesin malumu. Doğal olarak görsellerinizin kalitesi, insanların gönderilerinizi beğenmelerini sağlayabilecek en önemli unsur. Bu yüzden gönderilerinize açıklamalar, çıkartmalar veya efektler ekleyebilme olanağına sahip olsanız da görüntü kalitesinden ödün vermemeye özen göstermek sizin için faydalı olacaktır.

Açıklamalara Anahtar Kelimeler ve Hashtag’ler Eklemeyi Unutmayın

Bu platformda görselliğin birinci planda olması sizi yanıltmasın. Çünkü Instagram aynı zamanda bir arama motoruna da sahip. Bu arama motorunda insanlar hashtag’lerle aramalar yapabiliyor. Sonuç sayfasında ise ilgili hashtag altında paylaşılmış en popüler gönderiler listeleniyor. Gönderilerinizin bu aramalarda görünmesi son derece önemli. Çünkü hashtag’leri kullanarak arama yapan insanlar tam olarak ne aradıkları konusunda eminler. Yani bu aramalarda gönderilerinizi gören insanların etkileşime girme olasılığı keşfet sayfasına kıyasla çok daha yüksek. Instagram’da hangi konularda hangi hashtag’lerin daha popüler olduğunu öğrenebilmek için kullanabileceğiniz çevrimiçi araçların bulunduğunu da hatırlatalım.

Hoşunuza Giden Yorumları Başa Tutturun

Yorumları başa tutturma Instagram’ın son dönemlerinde etkinleştirdiği ve oldukça ilgi gören bir özellik. Bu özellik takipçilerinizin gönderiniz hakkında yaptıkları olumlu yorumların diğer yorumlar arasında kaybolmasını önlemenize yardımcı olur. Böylece takipçilerin gönderileriniz hakkındaki olumlu düşüncelerini herkesin görebilmesini sağlayabilirsiniz.

Instagram Beğenileri Satın Alın

Hesabınızı büyütmek için geliştireceğiniz stratejileri ne ölçüde efor harcamak ve ne kadar yatırım yapmak istediğinize bağlı olarak çeşitlendirebilirsiniz. Hesabınızla yeteri kadar ilgilenemediğiniz veya pazarlama kampanyanızı acil olarak duyurmanız gereken durumlarda farklı opsiyonlara da açık olmalısınız. InstaTakipçi gibi web siteleri Instagram beğeni satın alma konusunda güvenilir hizmet sağlayan kaynaklardır. Bu kanallardan beğeni satın alarak gönderilerinizin her halükârda daha geniş kitlelere eriştiğinden emin olabilirsiniz.

Gönderilerinize Konum Ekleyin

Gönderilerinize konum eklemek hashtag eklemeyle benzer bir etki yaratır. Konum eklemek, Instagram algoritmasının gönderilerinizi sizinle aynı lokasyonda bulunan diğer kullanıcıların keşfet sayfasında gösterme ihtimalini artırır. Eğer yeterince popüler olursa algoritma gönderinizi diğer kullanıcıların keşfet sayfasında “konumunuzda popüler” ibaresiyle birlikte öncelikli olarak listeler.

Yarışmalar Düzenleyin

Yarışmalar düzenlemek Instagram hesabını büyütmek isteyenlerin yaygın olarak kullandığı bir stratejidir. Ödüllü bir çekiliş düzenleyerek hem gönderilerinizin etkileşimini hem de takipçi sayınızı artırabilirsiniz. Örneğin gönderinizi beğenen ve iki arkadaşını yorumlara etiketleyen kullanıcılara çekilişe katılma hakkı tanıyabilirsiniz. Böylece hesabınızı takip eden ve etmeyen herkesin düzenlediğiniz çekilişten haberdar olma ihtimalini artırmış olursunuz. Bu tür çekilişler ve yarışmaları periyodik olarak düzenlemek kazandığınız takipçi kitlesini elinizde tutabilmenize de yardımcı olabilir.

Gönderilerinizi Hedef Kitlenizin Aktif Oldukları Zaman Aralıklarında Paylaşın

Bu aşamaya kadar sıralanan her şeyi doğru yapmış olabilirsiniz. Ancak gönderilerinizle ilgilenebilecek insanlar onları görmedikçe ne tatmin edici seviyelerde beğeni alabilir ne de hesabınızı büyütebilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olabilecek birçok çevrimiçi araç bulunuyor. Bu araçlar hedef kitlenize veya gönderilerinize ait anahtar kelimeleri girerek onlarla ilgilenebilecek kitlelerin hangi zaman aralıklarında platformda yoğun olarak aktif olduklarını size gösterir. Böylece gönderilerinizi bu zaman dilimlerinde paylaşarak hedef kitlenizin onları gördüğünden emin olabilirsiniz.

Instagram’ın “Analytics” Özelliğini Kullanın

Instagram Analytics, kullanıcılarına hem hesabının hem de gönderilerinin performansı ile ilgili analitik veriler sağlayan ücretsiz bir araçtır. Instagram Analytics sayısal verilerden çok daha önemli içgörüler sunar. Örnek vermek gerekirse hesabınızın takipçi sayısı salt bir veriden ibaretken Instagram Analytics size hesabınızın aylık büyüme oranı gibi analitik veriler de sağlar. Peki bu analitikler tam olarak ne işinize yarayabilir?

Yine aynı örnek üzerinden devam edelim. Hesabınıza ait aylık analitik verileri incelerken Nisan ayında diğer aylara kıyasla daha yüksek bir büyüme oranı yakaladığınızı fark ettiniz. O halde Nisan ayında neyi doğru yaptığınızı sorgulayarak yeni stratejilerinizi bu temel üzerine inşa etmelisiniz. Aynı olgu gönderilerinizin etkileşim oranları için de geçerlidir. Gönderilerinizin diğer aylara kıyasla Nisan ayında daha fazla beğeni aldığını fark ettiyseniz bu aydaki paylaşımlarınızda neyi farklı yaptığınızı anlayıp onu yapmayı sürdürmeniz gerekecektir. Böylece zamanla beğeni kazanmak için kendinize has stratejiler de geliştirmiş olursunuz.