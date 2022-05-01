8 Sınıf Öğrencileri İngilizce Testine Novakid’le Hazırlanıyor

8 sınıf öğrencileri için Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) iyi bir puan elde edip istedikleri eğitim kurumunda lise öğrenimlerine devam etmek büyük önem taşıyor. Sınav kapsamında öğrencilerin türkçe, tarih, fen bilimleri ve matematik gibi alanların yanı sıra İngilizce sorularını da cevaplamaları gerekiyor.

Öğrencilerin cevaplaması gereken İngilizce sorular sözel bölümde yer alan 50 sorunun 20’sini oluşturuyor. Bu da 8. sınıf öğrencilerinin bu İngilizce testindeki performanslarının genel sınav başarıları üzerinde bir hayli önemli olduğunu gösteriyor. Diğer yandan İngilizce, Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre LGS’nn sözel bölümde en az doğru oranına sahip dersi olarak biliniyor. Bunun çocuğunuzun 8 sınıf İngilizce testinde gösterdiği başarının onu genel sıralamada bir adım öne taşınacağı anlamına geldiğini söylemek çok da yanlış olmaz. Durum böyle olunca birçok anne bana çocuklarının geleceklerine etki edecek bu sınavda daha başarılı olabilmeleri için erken yaşlarda çocuklarının İngilizce eğitimlerine başlamayı tercih ediyor.

İngilizce eğitimine erken yaşlarda başlayan çocukların dildeki yetkinliklerinin geç yaşta İngilizce öğrenmeye başlayanlara kıyasla çok daha iyi olduğu bilinen bir gerçek. Bu nedenle çocuklarınızın İngilizce eğitimine erken yaşta başlayarak onların gelecekleri büyük öneme sahip 8. sınıf İngilizce testine daha başarılı sonuçlar elde etmelerini sağlamak mümkün. Bu konuda Novakid’in 4-12 yaş çocuklar için özel olarak tasarladığı online İngilizce eğitim programı en büyük yardımınız olacak.

Novakid nedir?

Novakid 4-12 yaş arası çocuklar için özel olarak oluşturulmuş online bir dil okuludur. Çocuklar Novakid’de ana dili İngilizce olan ESL (English Second Language) sertifikalı uzman eğitmenler eşliğinde İngilizce öğrenirler. Ayrıca çocuklarınızın Novakid’de aldıkları İngilizce eğitimi CEFR standartlarına uygundur. CEFR standardı Avrupa dilleri için belirlenmiş bir değerlendirme ve referans sistemidir. Bu standartlara uygun eğitim alan çocuğunuzun Novakid’de eriştiği İngilizce seviyesinin tüm dünyada geçerliliği vardır. Tüm dünyada İngilizce geçerliliği sunan böyle bir eğitimle donanımlı hale gelen çocuklarınız içinse 8. sınıf İngilizce testi çocuk oyuncağına dönüşür.

Novakid’in sahip olduğu eğitim programlarıyla çocuklarınız Türkçe konuşur gibi doğal ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşur. Novakid’de çocuğunuz ikinci dil olarak İngilizce öğrenen çocuklarla nasıl iletişim kurulacağını bilen ve ana dili İngilizce olan öğretmenlerle konuşarak İngilizce öğrenir. Bu sayede çocuklar öğrendikleri dil bilgisi yapılarını ve kelimeleri ders içinde iletişim kurmak için kullanma imkanı elde ederler. Bu pratik onlara İngilizce konuşmaları gereken her ortamda kendilerini kolayca ifade etme imkanı tanır. Novakid çocuklarınıza yalnzıca 8. sınıf İngilizce testine değil aynı zamanda da hayata hazırlar.

Novakid ‘basitten zora’ anlayışı ile İngilizce öğretiyor

Novakid’in online İngilizce dersleri oluşturulurken ‘basitten zora’ eğitim anlayışı esas alınır. Böylece çocuklar karşılaştıkları zorlukları nasıl analiz edecekleri bilir ve karşılarına çıkan zorlukları basite indirgeyerek çözmeyi öğrenirler. Bu şekilde İngilizce öğrenen çocuklar 8. sınıf İngilizce testinde karşılarına çıkacak soruları kolaylıkla yanıtlayabilirler.

Ayrıca çocuklarınızın konulara hakimiyeti de öğretmenleri tarafından yakından takip edilir. Gerek ders içi alıştırmalar ve uygulamalar gerekse ödevler kullanılarak yapılan bu takipler sayesinde öğretmenler gerekli gördükleri durumlarda yeni bir konuya başlamak yerine eski konuların tekrarını yaparak çocuklarınızın tüm dilbigisi konularına hakim olmasını sağlar.

Çocuğunuza sınava hazırlık sürecinde destek olun

Novakid’in online sistemi sayesinde çocuğunuz 8. sınıf İngilizce testine hazırlanırken siz de ona yardımcı olabilirsiniz. Bu sistem aracılığıyla gerek duyduğunuz durumlarda çocuklarınızın derslerde öğrendikleri konuların ders notlarına, sunumlarına ulaşabilirsiniz. Böylece çocuklarınızın İngilizce çalışırken takıldıkları noktalarda ona destek olabilirsiniz.