Kadıköy’den sonra, Maltepe Belediyesi’ne de rüşvet operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CHP’li Maltepe Belediyesi’ne rüşvet operasyonu başlattı.

Operasyonun Kadıköy’deki rüşvet operasyonuyla bağlantılı olduğu öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, “örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik” suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere 10’u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Operasyonun devam ettiği belirtilirken şüphelilerin birçoğunun gözaltına alındığı, tespit edilen adreslerdeki aramaların da sürdüğü bildirildi.