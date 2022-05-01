KADIKÖY BELEDİYESİ VE TEV’DEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS İŞ BİRLİĞİ!

Kadıköy Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV), gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için “Okutan Kadıköy” projesini başlattı. Proje ile Kadıköy’de ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte güçlük çeken 1000 üniversite öğrencisine yıl sonuna kadar burs desteği verilecek.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköylülere çağrıda bulunarak, “Buradan tüm komşularımıza bu projeye destek olmaları için çağrıda bulunuyorum. Gelin, yaşamakta olduğunuz apartmanınızda komşularınızla birlikte bu projeye katılın ve üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayın” dedi.

Okutan Kadıköy Projesi ile Kadıköylü apartman sakinleri, semtte ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte zorlanan 1000 üniversite öğrencisine 9 ay boyunca karşılıksız eğitim desteği verecek. Projeye katılmak isteyen apartmanlar için Türk Eğitim Vakfı’nda ilgili apartman adına burs fonu oluşturulacak. Burs fonunda biriken destekler Türk Eğitim Vakfı tarafından öğrencilere burs olarak verilecek.

Kadıköy Belediyesi, ilçe muhtarları, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri ve semt sakinlerinin Türk Eğitim Vakfı iş birliği ile ortaklaşa hayata geçirdiği Okutan Kadıköy Projesi düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Alan Kadıköy’de yapılan toplantıya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ile birlikte Kadıköylü muhtarlar ve Kadıköy Gönüllüleri katıldı.

ODABAŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN EL ELE VERELİM

Proje hakkında bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Binlerce imkânsızlıklar içerisinde okumaya çalışan, hayata tutunmaya çalışan genç arkadaşlarımız var. Belki bu projeyle bir kişiye bile dokunsak, bizim için Kadıköy için Kadıköylüler için ayrıca bir gurur kaynağı. Ülkemizde üniversite öğrencilerine destek olmak, onların hayat koşullarını bir ölçüde olsa da iyileştirebilmek, onlara daha yaşanabilir bir hayat imkânı sunabilmek için bugünden itibaren hep birlikte el ele veriyoruz. Kadıköy’de ikamet eden veya Kadıköy’de okuyan üniversite öğrencileri için yeni bir sosyal destek hareketini bugün buradan hep birlikte başlatıyoruz” dedi.

“Gençlerimize destek olmak ve daha yaşanabilir bir hayat imkânı sunabilmek amacıyla Okutan Kadıköy Projesi’ni başlatıyoruz” diye sözlerini sürdüren Şerdil Dara Odabaşı şunları söyledi:

“Başta Türk Eğitim Vakfı, ilçemizin değerli muhtarları ve Kadıköy Belediyesi Gönülleriyle birlikte hayata geçireceğimiz bu projede; Kadıköylü komşularımızın desteğiyle üniversite öğrencilerine karşılıksız burs imkânı sağlıyoruz. Buradan tüm komşularımıza bu projeye destek olmaları için çağrıda bulunuyorum. Gelin, yaşamakta olduğunuz apartmanınızda komşularınızla birlikte bu projeye katılın ve üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayın. Ben eminim ki; Kadıköylüler bu çağrıma kulak verecek ve yıl sonuna dek en az 1000 öğrenciye burs imkânı sağlayacağız. Çünkü Kadıköy, Cumhuriyet’tir. Çünkü bu, bizim, Cumhuriyet’i yükseltecek ve yaşatacak olan gençlere borcumuzdur. Tam da bu yüzden bir kere daha yineliyorum: Daha Çok Dayanışma, Daha Çok Cumhuriyet, Daha Çok Kadıköy.”

TEKBAŞ: EĞİTİM HAKTIR

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise “Eğitim, insana yapılan en büyük yatırımdır. Eğitim bir haktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyetleri yakalama yolunda eğitimin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Türk Eğitim Vakfı bunun bilincinde olarak, bugüne kadar bütün gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağladı. Türkiye’yi gelecek yüzyıllara taşıyacak nesillerin yetişmesinde Türk Eğitim Vakfı öncülük etmektedir. Amacımız daha çok sayıda gence okuma imkânı sağlayarak, onların hayatlarına dokunarak onlara bu imkânı vermektir. Değerli bağışçılarımız, gönlü zengin yüce insanlar sayesinde her geçen gün bağışçı sayımız artmaktadır. Burada bulunmanızdan, eğitime katkılarınızdan ve eğitime inanmanız dan çok büyük cesaret alıyorum. Böyle bir projeyi ortaklaşa yürütmek, böyle bir projeyi başlatmak bizim için çok anlamlıydı. Diğer belediyelerin de bu yolu izlemelerini canı gönülden isterim” diye konuştu.