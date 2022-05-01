Yolun açık olsun Galatasaraylı Arda Turan

Galatasaray, pazartesi akşamı son iç saha maçı olan Adana Demirspor’la karşılaşıp sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Sıradan bir maç gibi gözükse de maçın önemi Arda Turan için büyüktü. Zira Arda’nın Galatasaray’daki son maçıydı ve Galatasaray taraftarı önünde “jübilesini” yapmak istiyordu.



Fakat Galatasaray Kulübü’nün başında ne bir başkan ne de bir teknik direktör olmadığı için Arda’nın bu isteği de yerine gelmedi. Burak Elmas’tan ve sözde teknik direktör Torret’ten daha çok Galatasaray’a hizmet etmiş olan kaptan Arda Turan’a bir jübileyi çok gördüler.



İşin daha da acınası tarafı ise Başkan Elmas’ın bu yaşananlara sessiz kalıp “hocanın işine ben karışamam” açıklamasıydı. Türk futbol tarihinin en kariyerli oyuncusu Arda’ya reva görülen duruma bakar mısınız? Kariyerinde tek başarısı Pep Guardiola’nın yardımcısı olan Torrent, istediğini yapıyor, kafasına göre at koşturuyor, bunlar da yetmiyormuş gibi takımdaki genç oyuncuları başta Morutan olmak üzere futbola küstürüyor.



Bunun adı “aslanı kediye boğdurmak”tır. Galatasaray tarihini bilmeyen bir hoca, Galatasaray’a zarar veriyor ve hâlâ elini kolunu sallaya sallaya basın toplantılarında herkese “posta koyuyor.”



Galatasaray oyuncuları ve taraftarı bunları hak etmedi. Elbette Galatasaray bu kötü günleri atlatır, o zaman ne Torrent kalır ne de Burak Elmas. Tarih Arda Turan’ı yazdığı gibi Elmas ve Torrent’i de yazacak.