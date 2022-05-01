DÖNGÜ

Döngü, halk dilinde çok kullanılan bir kelimedir.

Olumsuz cümlelerde çok geçer. Bir de doğa bilimlerinde çok kullanılır.

Bir değil birçok anlamı vardır:

Herhangi bir olayın birden fazla tekrarlanması.

Bir izlencede yer alan ve belirli bir koşul gerçekleşmedikçe yeniden uygulanan bir komutlar dizisi.

Aynı ses sinyalinin kopyalama yoluyla sürekli tekrar etmesi.

Elektrik sinyalinin birbirine bağlı bir dizi bileşen üzerinde takip ettiği yol.

Bir zaman dizisinde belirli aralıklarla aynı olan devinim.

Ve daha birçok tanımdan bahsedilebilir.

Sonuçta döngünün, bir tekrar dizini anlamına geldiğini söyleyebiliriz.

Dünya da dâhil, varlıkların bir döngü içinde olduğu bir gerçek.

Güneş sistemi içindeki bütün cisimler Güneş’in etrafında döner.

Uzay boşluğunda dönmeyen yok…

Öyle yavaş falan da değil; dünya saatte 105 bin 444 kilometre hızla döner.

Bu döngü esnasında sürekli bir değişim olur.

Bu değişim döngünün varlık nedenidir.

Zaman içinde her şey yer değiştirir.

Yeniler eski; eskiler yeni olur.

Bu döngüdeki değişimi zaman zaman fark ederiz.

Çoğu zamanda “değişen bir şey yok.” der geçeriz.

Zayıflar, güçlü; zenginler, fakir; çalışkanlar, tembel…

Güçlüler, zayıf; fakirler, zengin; tembeller, çalışkan…

Döngünün varlık nedenidir…

Dağ köylerinin bir zamanlar bolluğun, bereketin, zenginliğin merkezi olduğunu bilen var mıdır?

Şimdilerde ova köyleri can çekişiyor.

Terk edilen dağ köyleri eski cazibesine kavuşuyor.

Şimdilik yayla evleri, tatil köyleri, hobi bahçeleri…

Zaman içinde süreç neye evrilir bilinmez.

Bilinen ise her daim bir döngünün var olduğu ve döngü içinde birçok şeyin yer değiştirdiğidir.