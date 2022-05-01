Kadınlar için Özel Fular ve Bandana Modelleri

Aksesuarlar eski çağlardan beri kadınların stil sahibi olmasına yardımcı olur. Son yıllarda da havalı bir görünüm katan kadınlar için özel fular ve bandana modellerimevcuttur. Giyilen kıyafetleri tamamlamak için fularlar ve bandanalar daha iddialı bir görünüm oluşturur. Bu aksesuara küçük bir dokunuşla tarz yansıtılabilir.

Başa bağlanabilen fular veya bandana için birçok çeşit vardır. Düz renklerden daha canlı ve farklı desenlere kadar herkesin zevkine uygun modeller bulunur. Aynı zamanda bir kıyafet tamamlayıcısı olarak fular kullanılabilir. Kemer şeklinde kullanılan veya boyna bağlanan fularlar tam tarzı net şekilde yansıtır. Böylece her kadın kusursuz bir görünüm yakalar.

Fular ve Bandana Nasıl Bağlanır?

Başa bağlanan fular ve bandana kıyafetlerin tamamlayıcısı niteliğindedir. Kıyafete uygun olarak seçildiğinde çok şık bir görüntü yaratır. Bağlama şekilleri ise aşağıdaki gibidir:

Üçgen bağlama: Bu stilde fuların çapraz uçları üst üste gelir. Üçgen şeklindeki fular, boyna bağlanır. Beyaz veya krem renginde bir tişörtle seçilen fular, güzel bir görüntü oluşturur.

Bu stilde fuların çapraz uçları üst üste gelir. Üçgen şeklindeki fular, boyna bağlanır. Beyaz veya krem renginde bir tişörtle seçilen fular, güzel bir görüntü oluşturur. Fiyonk bağlama: Fuların iki ucu uzunlamasına önde tutulur. Boynun yan kısmından fiyonk şeklinde bağlanır. Sade ve şık bluzlarla muhteşem bir kombin elde edilir.

Fuların iki ucu uzunlamasına önde tutulur. Boynun yan kısmından fiyonk şeklinde bağlanır. Sade ve şık bluzlarla muhteşem bir kombin elde edilir. Takım bağlama: Fuların iki ucu bir araya getirilir ve önden hafif bir düğüm atılır. Şık bir blazer ceket ve gömlekle müthiş bir kombin ortaya çıkar.

Fuların iki ucu bir araya getirilir ve önden hafif bir düğüm atılır. Şık bir blazer ceket ve gömlekle müthiş bir kombin ortaya çıkar. Retro bağlama: Saçlarla bütünleşen bir bağlama şeklidir. Fular üçgen hale getirilir. Sivri uç alına gelir ve baş kısmına yerleştirilir. Yanlardaki uçlar da baş kısmın üzerinden geçer ve ense kısmında bağlanır.

Saçlarla bütünleşen bir bağlama şeklidir. Fular üçgen hale getirilir. Sivri uç alına gelir ve baş kısmına yerleştirilir. Yanlardaki uçlar da baş kısmın üzerinden geçer ve ense kısmında bağlanır. Afrika tarzı: Saçlarda ahenk oluşturan bu stil, kolay yöntemlerden biridir. İlk olarak saçlar topuz şeklinde toplanır. Bandana topuzdan başlayarak saça dolanır. Bu tarz spor bir kıyafet ve büyük bandanalarla basic bir görünüm yaratır.

Saçlarda ahenk oluşturan bu stil, kolay yöntemlerden biridir. İlk olarak saçlar topuz şeklinde toplanır. Bandana topuzdan başlayarak saça dolanır. Bu tarz spor bir kıyafet ve büyük bandanalarla basic bir görünüm yaratır. Örgülü tarz: Uzun saça sahip olan kadınlar için oldukça idealdir. Saçın örgüsüne karar verilir ve uzun bandana da dahil edilerek saçlar örülür.

Uzun saça sahip olan kadınlar için oldukça idealdir. Saçın örgüsüne karar verilir ve uzun bandana da dahil edilerek saçlar örülür. Geniş bant: Eşarp veya fularla yapılan bu stilde bandana geniş bir bant şekline getirilir. Arkasından kulak üstünden veya kulaklar görünecek şekilde boyun hizasında saça bağlanır.

Fular ve Bandana Nerelerde Kullanılır?

Kadınların gözdesi haline gelen fular & bandanabaş ve boyun dışında birçok alanda kullanılabilir. Kıyafete ve diğer aksesuarlara uygun olarak seçilen fularların birçok kullanım alanı vardır. Çağdaş bir görünümün yanı sıra Retro ve bohem sevenler için bu aksesuarlar vazgeçilmezdir. Saç ve boyun dışında kullanım alanları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Kemer bağlama: Son yıllarda kemer yerine fular kullanma sıkça tercih edilir. Kot pantolonun kemer kısmına bağlanan fular, Retro bir görüntüyle birlikte farklı bir hava katar. İster tek bir köprüde ister bütün köprülerde kullanılsın sportif bir tarzın ışığıdır.

Son yıllarda kemer yerine fular kullanma sıkça tercih edilir. Kot pantolonun kemer kısmına bağlanan fular, Retro bir görüntüyle birlikte farklı bir hava katar. İster tek bir köprüde ister bütün köprülerde kullanılsın sportif bir tarzın ışığıdır. Çantaya bağlama: Sırt, omuz, el fark etmeksizin bütün çantalara fularlar efsane durur. Düz çantalarda daha çok desenli fular tercih edilmesi çantayı daha gösterişli hale getirir.

Sırt, omuz, el fark etmeksizin bütün çantalara fularlar efsane durur. Düz çantalarda daha çok desenli fular tercih edilmesi çantayı daha gösterişli hale getirir. Ayakta bağlama: Etek, şort, elbise veya pantolon ayak bileklerine bağlanan fular ve bandana bir bütünlük yakalar. Burada önemli olan ayakkabı seçimidir.

Etek, şort, elbise veya pantolon ayak bileklerine bağlanan bir bütünlük yakalar. Burada önemli olan ayakkabı seçimidir. Bilekte bağlama: İnce bir şekilde bağlanan fular, seçilen kazak ve tişörtlerde mükemmel uyum sağlar.

Fular ve Bandana Fiyatları

Herkes kendine uygun fular çeşitleri bulabilir. Fiyatları ise uzunluğuna, kumaşına göre farklılık gösterir. Kıyafetlerinde güzel bir uyum yakalamak isteyen kadınların her yıl seçebileceği bir aksesuardır. Sık kullanımından dolayı kadınlar için özel fular ve bandana modelleri herkesin bütçesine uygun fiyatlarla da sunulmaktadır.