İNDER: Nisan’da faiz ve döviz etkisi

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konuyla alakalı yaptığı açıklamada; “Nisan 2022 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 58’e yükselen konut satışları, mayıs ayında pozitif ivmenin devam edeceğini işaret etti.

Özellikle Ocak – Nisan dönemi itibariyle 32 bin seviyesine yükselen ipotekli satışlar son beş yılın en yüksek seviyesine çıkarak, Mayıs 2022’de 40 bin direncini zorlayacağını gösterdi. Bu kapsamda, mayıs ayında başlayan düşük faizli konut kampanyasıyla birlikte hem ilk el satışlarda hem de ipotekli satışlarda önemli bir artış beklentisi ortaya koydu.

400 bin dolar sınırı etkili oldu

Diğer taraftan dövizdeki avantajın devam etmesi yabancı satışlarının yükseliş trendinin devamını sağladı. Nisan 2022 döneminde 6.447 adet olarak gerçekleşen konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,1 arttı ve ilk dört aylık toplam satış miktarı tarihin en yüksek seviyesi olan 20.791 adede çıktı. Burada dikkat çeken bir diğer nokta ise bu artışın vatandaşlık için 400 bin dolara yükseltilen alt limit kararından sonra gerçekleşmesidir. En çok konut talebinde bulunan ilk beş ülke arasına Kazakistan ve Almanya’nın girmesi, vatandaşlıktan daha çok tatil ve yatırım amaçlı satış olarak değerlendirilebilir. Bir diğer önemli nokta ise Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,8’e çıkarak ülkeye kazandırılan döviz anlamında geçerli bir parametre olmaya başlamasıdır” dedi.