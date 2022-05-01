Rüşvet Operasyonu hakkında Kadıköy Belediyesi Açıklama Yaptı

Bu sabah ajanslar tarafından servis edilen haberlerde “Kadıköy Belediyesine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 54’ü kamu personeli toplam 224 şüpheliye yönelik “rüşvet” operasyonu başlatıldı. Zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildiği ifadeleri yer alırken, Kadıköy Belediyesi yaptığı açıklamayla “savcılık ya da emniyet birimleri tarafından belediyemize aktarılan bir bilgi bulunmamaktadır” denildi.

İşte o açıklama;

Önemli Duyuru

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan basın duyurusunda, aralarında Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta memurlarının da bulunduğu 54’ü kamu görevlisi 224 kişinin rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisi bulunmaktadır.

Konuyla ilgili, savcılık ya da emniyet birimleri tarafından belediyemize aktarılan bir bilgi bulunmamakla birlikte, kurumumuz kendi iç sorgulamasında gözaltına alınan personelin sayısını ve kimliklerini belirleme çalışması yapmaktadır. Gözaltına alınan 224 kişiden sadece 54’ü kamu çalışanıdır.

Sağlıklı ve net bir bilgi alındıkça, kamuoyu bilgilendirilecektir.

Saygıyla duyurulur.

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