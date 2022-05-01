Yaz İçin Mayo Seçmeden Önce En Çok Kullanılan Mayo Modelleri Nelerdir?

Yaz sezonu başladı ve şimdiden plajlarda en şık kadınlardan biri olmak için kolları sıvamalısınız. Yeni sezon mayo modelleri de görücüye çıktı. Kendiniz için mayo seçimi yapmadan önce hangi modellerin daha fazla tercih edildiğini bilmek isteyebilirsiniz. Bu konuyu sizler için mercek altına aldık.

Floral Desenli Mayolar

Çiçek desenleri ile bezenmiş olan mayolar geçtiğimiz yıl bir hayli popülerlik kazanmıştı. Bu yıl da yine en çok tercih edilenler listesinde başı çekiyor. Kendi içerisinde çok fazla sayıda model ve renk seçeneği sunması, floral desenlerle bezenmiş olan mayoların ilgi görmesinin nedenlerinden biridir. Eğer doğru parçaları seçerseniz bu mayolar ile kendinizi daha zayıf gösterme şansınız da olabilir.

Siyah Basic Mayolar

Moda rüzgarları ne yönde eserse essin, siyah ve düz olarak dizayn edilen basic mayo modelleri popülerliğini koruyor. Bu yıl da gelenek bozulmadı diyebiliriz. En çok tercih edilen mayo modelleri arasında bu tasarımlar da bulunuyor. Son derece sade bir duruşa sahip olan modellerin yanı sıra hareketli bir görünüm sergileyen modeller de tercih edilebilir çünkü bu modeller de popülerliğini koruyor. Siyahın asaletinden faydalanmak isteyenler rotasını bu modellere çevirebilir.

Fırfır Detaylı Mayolar

Sevimli ve dinamik bir duruşa sahip olan, fırfır detayları ile hareketlendirilmiş olan mayolar da güçlü bir seçenektir. Zira bu tasarımlar da 2022 yazına damga vuracak olan mayo modelleri arasında yer alıyor. Geniş bir renk skalası sunduğu için kendinize yakıştığını düşündüğünüz renklere yönelmenizde hiçbir sakınca yok. Trendlere uygun seçimler yapmak isteyenler için fırfırlı mayolar ideal tasarımlardan biri!

Etekli Mayolar

Kuşkusuz etekli mayolar da uzun zamandır moda rüzgarlarına direnmeyi başarıyor. Bu yıl en çok tercih edilen mayolar listesine girmeyi başardı. Hem desenli hem de sade seçenekler sunuyor olması da bu mayoların ilgi görmesinin nedenlerinden biridir. Eğer dolabınızda halihazırda etekli mayolardan yoksa şimdi alışverişin tam zamanı demektir. Hemen Penti internet sitesine tıklayarak mayo kadın kategorisine göz atmaya başlayın. Çünkü bu siteye en popüler mayolar oldukça geniş bir seçenek yelpazesi halinde sizlerin beğenisine sunuluyor.