MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Kadıköy’de güpegündüz klima motorunu çaldılar
Kadıköy’de güpegündüz klima motorunu çaldılar


Kadıköy’de bir kafe önüne motosikletle gelen 3 şüpheli kadın, klima motorunu dakikalar içerisinde sökerek çaldı.

Kadıköy’de bir kafe önüne motosikletle gelen 3 şüpheli kadın, klima motorunu dakikalar içerisinde sökerek çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Kadıköy’de bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde kafenin bahçe kısmına motosiklet üzerinde gelen 3 şüpheli kadın, duvara monte edilmiş klima motorunu sökerek yerinden çıkardı. 3 şüpheli, çaldıkları klimayı taşıyarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, kısa süre önce de işletmeye ait diğer klima motorunun da çalındığı öğrenildi.

“Çalınan klima motorlarının fiyatı 50 bin lira”

Yaşanan hırsızlığa ilişkin konuşan kafe personeli Ahmet Ertekin, “İlk olarak kafenin ön bölümündeki klima motorunu çaldılar. Sonrasında arka bölümde bulunan klima motorunu çaldılar. Sonuncu olayda 3 kadın, motosikletle gelerek söktükleri klima motorunu araca yükleyip çalıyorlar. Çalınan iki klimanın güncel fiyatı toplamda 50 bin lira vardır. Neden bunlara tenezzül ederler bilemiyorum. Bizi de zarara sokarak mağdur ediyorlar” diye konuştu.

📆 11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ABS Kör Kalıp
Şeref Bey Döner

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR