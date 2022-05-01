Kartal Diş Kliniği Düzenli Muayene

Söz konusu diş sağlığı olduğu zaman erken dönemde tanı önemli bir yer taşır. Böylece yapılacak olan müdahale ile sayesinde dişi kurtarma şansı elde edilir. Özellikle konusunda tecrübe sahibi Uzman Diş Hekimleri kontrolünde 6 ayda bir muayene önerilir. Böylece ileride sorun çıkarabilecek dişler tespit edilir. Yapılan tespit ile beraber diş problemine karşı tedavi yöntemleri ele alınır. Bu da uzun vadede doğal dişlerin daha sağlıklı şekilde kullanılmasına imkan verir. Bu kurumsal bir yapı altında Kartal diş kliniği bünyesinde profesyonel hizmet sunulmaktadır.

Diş Muayenesi Yöntemler

Amaca bağlı olarak farklı seçenekler doğrultusunda diş muayenesi gerçekleşir. Bunlar genel olarak iki kategori dahilinde ele alınır. Bunlardan biri Oral diagnoz (ilk tanı) ve diğeri ise radyoloji yöntemidir. Bu yöntemler düzenli olarak 6 ayda bir gerçekleşen muayene ile birlikte duruma göre ele alınır. Böylece yapılan muayene neticesinde sağlık sorunu yaşatabilecek dişler tespit edilir. Bu tespitin ardından Kartal diş kliniği bünyesinde kontrol gerçekleşir. Sonuç olarak değişik tedavi yöntemleri ya da düzenli bakım için uygulama yapılır. Özel sağlık merkezinde gerçekleşen bu tedavi yöntemleri, Ulusoy Ağız ve Diş Sağlığı bünyesinde gerçekleşmektedir.

Düzenli Diş Muayenesi Neden Önemlidir?

Özellikle birçok diş hekiminin önerdiği gibi düzenli olarak muayene büyük öneme sahiptir. Çünkü ileride olası ciddi çürük ya da farklı problemler, dişin kaybedilmesine sebep olabilir. Aynı zamanda uzun vadede ciddi ağrılar ve sağlıklı bir yaşama sebep olur. Bunun önüne geçebilmek ve dişleri kurtarmak için ise düzenli muayene yapılması gerekir. Hastanın dinlenmesi ve gerekli muayene yöntemlerinin ele alınması neticesinde, elde edilen bulgular üzerinden tedavi yöntemleri sağlanır. O yüzden henüz dişlerde ağrı yaşanmadan muayene olmak en önemli husustur.

Diş Muayenesi Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Düzenli olarak diş hekimine görünmenin önemini artık pek çok kişi biliyor. Bunu gerçekleştirmeden önce mutlaka bazı belirtiler ve hususlara dikkat etmek gerekir. En önemlisi dişin vermiş olduğu sinyalleri takip etmek gerekir. Ağrı kesici ya da bazı antibiyotikler kullanmak yerine, böyle zamanlarda bir doktora görünmek önemli husustur. Tüm bunların çözümü için Kartal diş kliniği bünyesinde düzenli muayene yeterlidir.