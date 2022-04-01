BAYRAMDA KALP KRİZİ RİSKİNE LÜTFEN DİKKAT!

Ramazan bayramı tatili başlarken herkes bu dönemde ya tatile gidecek ya aile ziyaretlerinde bulunacağı için mutlu ve heyecanlı. Ancak uzmanlar sağlıkla ilgili konularda halkı uyarıyorlar. İstanbul’un tanınmış Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk “Bayramı kutlarken sevdiklerinizi üzmeyin ve bazı konulara lütfen dikkat edin” diyor.

“Bayram tatili herkesin beklediği zamandır ancak kalp sağlığınızla ilgili bazı uyarıları yapmamızda fayda var. Yapılan araştırmalar özellikle ramazan ve kurban bayramı gibi dönemlerde de kalp krizi geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Genellikle kalp krizi, tek bir faktörün değil, faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır.

Bayram tatilleri birkaç nedenden dolayı bu tür faktörlere katkıda bulunabilir. Mesela stres — İster seyahat stresi olsun, isterse finansal olarak bitkin hissetmek, bu durum kalp sağlığı için kötü olan kortizol gibi daha fazla stres hormonu üretmek için beyne çok fazla yük bindirebilir. Ayrıca reçete edilmiş ilaçları düenli kullanmamak, ilaçları atlamak. Yoğun tatil programı, insanların ilaçlarını atlamalarına neden olabiliyor. İnsanlar, evden uzakta olduklarında ilaçlarını genelde unutuyorlar. Lezzetli Türk mutfağımızın da maalesef katkısı var. -Yüksek yağ ve şeker içeren ağır yemekler yemek tansiyona neden olur. Börekler, tatlılar her gidilen misafirlikte geri çevrilemeyen lezzetli ikramlar bu ağır yeme eylemi kalp atış hızının artması, kalbe ve sindirim sistemlerine yük olur. Sonuç olarak, kalp krizi semptomlarına çok benzeyen mide ekşimesi ve göğüs ağrıları yaşayabilirsiniz. İnsanlar tatillerde egzersiz yapamayacak kadar meşguller veya rutin sağlıklı yaşam tarzlarına ara vererek kilo alıyorlar. Bu sağlıksız yaşam tarzı ve kilo alımı, kalp üzerinde uzun süreli bir etkiye sahiptir.

BAYRAMDA KALP KRİZİ NASIL ÖNLENİR?

Kalp krizi risklerinin farkında olmak önemlidir. Mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmek için basit önlemler almanız yeterli.

ÖNCELİKLE VÜCUDUNUZDAN GELEN SİNYALLERİ DİNLEYİN;

Kalp krizi belirtileri, ağır bir yemekten sonra bu duyguyu taklit edebilir. Nefes darlığı veya göğüs ağrısı gibi kalp krizi belirtileri yaşıyorsanız, özellikle bunlar ağır bir yemek yedikten hemen sonra oluşmuyorsa dikkat edin. Bu durumu erken farketmek ve yardım için 112’yi aramayı lütfen ihmal etmeyin. Tıbbi tedavi ne kadar erken başlarsa, hayatta kalma şansı ve kalp hasarını önleme o kadar iyi olur.



ÖLÇÜLÜ BİR ŞEKİLDE BAYRAMI KUTLAYIN .

O son dilim baklavayı yemeyin, sabah börek, çörek yediniz dayanamadınız ama hareket edin mesela ve sevdiklerinizle birlikte ailecek yürüyüşe çıkabilirsiniz veya diğer eğlenceli aktivitelerle, aktif kalabilirsiniz. Düzenli ilaçlarınızı atlamayın, kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri düzeylerini kontrol etmek için tatil sonrası bir doktorunuzu ziyaret etmenizde de fayda var.”