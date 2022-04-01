İdlib’li Çocuklara Giyim Yardımı Devam Ediyor

Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz derneğimizde bugünde gönüllü ve bağışçıların büyük katkılarıyla yardım faaliyetleri sürdürüyor. Bu faaliyet, Suriye’nin 2013 yılından bu yana sürdürdüğü iç savaşta ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi amaçlıyor. Soğuk hava koşullarının getirdiği bu zorlu süreçte hepimiz bir aradayız ve elimizden gelen her türlü yardımı yapmayı hedefliyoruz.

İdlib’e Giysi Yardımı

Zor günlerden geçen İdlib halkına yardım ederken en önemli önceliklerimizden biri de giysi paketleri yardımıdır. Savaş sırasında bazı vatandaşlar evlerini terk etmek, bazıları ise ailelerini terk etmek zorunda kaldı. Hayatlarını kurtarmak için yardım kampanyaları sürdüren bu insanlara yardım etmek tüm insanlığın görevidir. Kurduğumuz ve yardım için bu yolda her şekilde maddi destek sağlamaya devam etmeliyiz. Yardım sever giyim mağazasından kışlık bot, mont, çorap ve atkı gibi çok sayıda hediye dağıtımı gerçekleşmiştir. Kurban bağışı da kabul edilmektedir.

İdlib bölgesindeki insanların önceliğinin güvenli bir bölgede yaşamak olduğunu kaydeden yetkililer, “Çok zor koşullarda da olsa barınmaya ve giyime ihtiyaçları var. Bazıları kendi imkânlarıyla oluşturdukları tuğla evlerde, bazıları da çadırlarında hayatta kalmaya çalışıyor. Günümüz insanı, çok insanlık dışı koşullarda dahi yaşamını sürdürebilse de devletimizin, ordumuzun ve vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyetle bu güne kadar ayakta kalabildi.

İdlib Yardım Harekâtı

Gıda ve giyecek yardımlarıyla devam eden kampanyalarımız bununla da yetmiyor ve daha fazla yardıma açığız; Ayrıca bölgede su ihtiyacı da had safhada bu nedenle bölgede su kuyusu yapımına da ihtiyaç var.

Soğuk geceler için ihtiyaç duyulan battaniye yardımı

Dinimize uygun zekât ve hayır işleri

Bunlara ek olarak briket ev yardımı

Bizimle Suriye’ye destek olmak isterseniz bize katılarak bu hibelerden birini veya birkaçını ücretsiz olarak seçebilirsiniz.

Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz

İnternet üzerinden kolayca bağış yapabileceğiniz sistemimizde bunu havale veya EFT ile yapabilirsiniz. Ya da internet üzerinden katkıda bulunmak istemiyorsanız doğrudan derneğimize gidip yardım edebilirsiniz. Adak kurbanı bağışı da kabul edilmektedir. İdlib savaşının bitmesinin çok da yakın olmadığı zamanlarda kampanyalarımızın devamlılık sağladığı bu zamanlarda, yardımlarınızla desteğimizi durumunuza göre yıllık veya aylık olarak paylaşabilir ve bir hayat kurtarabilirsiniz. Yardım formunu kullanarak tekrar ödeme yapmak isterseniz, her seferinde havale veya EFT yapmak yerine, her ay tekrarlanacak kısmı işaretleyerek devam eden destek göndereceksiniz.

Daha detaylı bilgi için www.sefkateli.org.tr adresinden veya 444 33 50 iletişim numarasından derneğe ulaşabilirsiniz.