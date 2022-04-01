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Mücella Balyemez’den “Düş İzleri” Sergisi


Mücella Balyemez’in 23. Resim Sergisi “Düş İzleri” Türk Balıkadamlar Kulübü’nde sanatseverler ile buluşuyor.

30 Nisan’da Cumartesi günü açılacak sergi 14 Mayıs akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide sanatçının 40 adet yağlıboya ve suluboya çalışması yer almaktadır.

Mücella Balyemez;

İstanbul doğumlu olan sanatçının çocukluğunda başlayan resim tutkusu, eğitim ve iş hayatı boyunca devam etmiştir, Temel resim eğitimi aldıktan sonra desen ve resim teknikleri konusunda eğitimini geliştirmiştir. Sanat felsefesi olarak geçmişteki yaşanmışlıklara dokunmayı amaç edinen sanatçı sürekli yeni teknik ve tarz arayışı içerisinde olup kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçının özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır.

Türk Balıkadamlar Kulübü

Caddebostan – Kadıköy

Galeri
📆 26 Nisan 2022 Salı 22:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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