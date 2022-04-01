Kerem Aktürkoğlu satılamaz, satılması dahi düşünülemez

Süper Lig’in bitmesine 4 hafta kala transfer söylentileri de başladı. Altay deplasmanında 1-0 galip gelerek üst üste ikinci maçını da kazanan Galatasaray’da gözler yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nda. Ligde fırtınalar estiren Kerem haliyle Avrupa’nın da kıskacına girdi.

Hatta şu an İngiliz basınında yer alan habere göre, Arsenal yıldız oyuncu için 20 milyon Euro’yu gözden çıkarmış bile. Fatih Terim’in keşfedip, 2. lig takımı Erzincanspor’dan transfer ettiği oyuncu, Galatasaray’ın 12 puanına direkt katkı yapıp, takımına TFF’den 12 milyon civarı puan primi kazandırdı.

“Kayıp bir sezonun tek kazancı” olan Kerem Aktürkoğlu, bunu söylemek çok acı da olsa belki de Galatasaray’ı bu sezon ligde tutan oyuncu kendisi oldu.

Evet Galatasaray’da işler iyi gitmiyor. Ama bu hep böyle sürecek de değil. 30 Nisan’da da yeni başkan belli olacak. Başkan kim olursa olsun Kerem’in satılması dahi düşünülemez. Bu konu tartışmaya kapalı olmalıdır.

Beşiktaş Serkan Reçber’i elinden kaçırdı



Daha önce Beşiktaş’ın futbol planlama-geliştirme, altyapı ve scouting departmanının başına Serkan Reçber getirilmiş, ne hikmetse yollar ayrılmıştı.

Reçber şu an Kasımpaşa’nın CEO’su ve başarılı işlere imza atıyor. Bunun son örneğini pazartesi günü oynanan Beşiktaş – Kasımpaşa maçında gördük. CEO Serkan Reçber’in keşfettiği ve Standard Liege’den kiraladığı Kongolu forvet Jackson Muleka adeta Beşiktaş’a kan kusturdu.

Sözüm ona her şeyi çok bilenler zamanında Serkan Reçber Beşiktaş’ta görev yaparken işlerine burunlarını sokmasaydılar belki de işler daha farklı olabilirdi. Kasımpaşa’ya yenildikten sonra akılları başına gelenler şimdi kalkmış Serkan Rençber güzellemesi yapıyor. İş işten geçti artık.