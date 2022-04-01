KADIKÖY BELEDİYESİ’NDE 7’DEN 70’E 23 NİSAN BAYRAM SEVİNCİ

Kadıköy Belediyesi’nin üç gün boyunca devam eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri belediye bahçesinde son erdi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katıldığı kutlama etkinliklerinin son gününde çocuklar doyasıya eğlenirken aileleri de bayram sevinçlerine ortak oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en güzel şekilde yaşatmak isteyen Kadıköy Belediyesi, çocukların bayramı gönüllerince eğlenmesi için Kadıköy’ün yedi ayrı noktasında üç gün süren etkinlikler düzenlendi.

MUTLULUKLARI GÜRÜLMEYE DEĞERDİ

Kadıköylü çocuklar, bayram dolayısıyla hazırlanan birbirinden farklı etkinliklerde bayramı doyasıya yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, belediye başkanlık bahçesinde son erdi. Jonglör gösterisinden canlı heykellere, müzikli masal saatinden ip atlamaya, bilim atölyesinden yüz boyama etkinliğine kadar birbirinden renkli anların yaşandığı bayram şenliğinde, çocuklar renkli ve keyifli saatler geçirdi. Belediye bahçesine kurulan trambolinde zıplayan çocuklar survivor parkurunda hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi. Kutlamalarda geleneksel spor oyunları halat çekme, çuval yarışı ve ip atlama etkinlikleri de renkli görüntülere sahne oldu.

Kadıköy’de çocuklar için hazırlanan kutlamaların bir başka adresi de Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı oldu. Renkli, eğlenceli ve eğitici etkinliklerin yer aldığı kutlamalarda çocukların mutlulukları gürülmeye değerdi. Kortej bando ile eşliğinde eğlenen çocuklar, yüz boyama etkinliğine de yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, kutlama alanında yer alan Ressam Robot Atölyesi ve Karikatür Atölyesi’nde de öğrenirken eğlendi.