SADETTİN SARAN 23 NİSAN İÇİN İSTANBUL’U HİÇ GÖRMEYEN ÇOCUKLAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Saran Group; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gelenekselleştirdiği Çocuk Buluşmaları’nda farklı illerde yaşayan ve İstanbul’u hiç görmeyen çocukları İstanbul’da ağırlıyor. Bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, ünlü oyuncular Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ve oğulları Ali ile birlikte Kırıkkale’den gelen çocuklarla Saran Group’ta buluştu.

Saran Group; 20 yıldır, her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan ancak İstanbul’u hiç görme fırsatı bulamayan çocuklar ile buluşuyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden bugüne kadar yüzlerce öğrenciyi İstanbul’a davet ederek ağırlayan Saran Group’un bu yılki konukları Kırıkkale’den gelen küçük çocuklar oldu.

Çocuklar İstanbul’da geçirdikleri birinci günde Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ve oğulları Ali ile Saran Group’ta bir araya bir araya geldiler. Tanışma ve 23 Nisan kutlamasının ardından, etkinliğin ikinci ve üçüncü gününde çocuklar Rahmi Koç Müzesi, Miniatürk, Vialand, Florya Akvaryumu, Darıca Hayvanat Bahçesi gibi rotaları keşfetti ve tekneyle keyifli bir Boğaz turuna katıldı.

Çocuklarla keyifli vakit geçiren Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 2 yıllık mecburi pandemi arasının ardından çocuklarla tekrar buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Geçtiğimiz 2 yıl pandemi koşulları sebebiyle çocuklarımızla bir araya gelememiştik. Bugün, 20. kez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tekrar çocuklarımızla birlikte kutlamaktan, onları İstanbul’da ve holdingimizde ağırlamaktan çok mutluyuz” dedi.

Etkinliğe katılan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci: “Birçok çocukla sohbet ettim, ilk kez İstanbul’a geldiklerini söylediler ve çok heyecanlıydılar. Dünyada çocuklara bir lider tarafından hediye edilmiş ilk ve tek bayram 23 Nisan, Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu gün için düşünülmüş daha güzel bir hediye olamazdı. İstanbul’u hiç görmeyen çocukların burada zaman geçiriyor olması, eğleniyor olması çok güzel bir hediye. Burada olduğumuz için çok mutluyum.” dedi.

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak ise “Burada olmak çok şahane ve keyifli bir şey. Sadettin Bey’i Fenerbahçe camiasından da tanıyorum, yürüdüğü yol şahane bir yol. Böylesine keyifli bir buluşmanın bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz.” dedi.

Saran Group binasında gerçekleşen 23 Nisan kutlamasının ardından çocuklara Fenerbahçe forması hediye edildi.