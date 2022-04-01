Trafik Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Trafik sigortası hesaplanacağı zaman ilk olarak araca ait olan model ve marka göz önünde bulundurulur. Bunun temel nedeni düşük model araçların kaza yapma riskinin yüksek olmasından kaynaklıdır. Bu tür araçların yüksek donanıma sahip olmaması ve aracın uzun süreli kullanımı da göz önünde bulundurulunca kaza riski artar.

Aracınıza ne kadar iyi bakarsanız bakın genel durum göz önünde bulundurulur. Araç markası da hesaplama sürecinde göz önünde bulundurulanlar arasındadır. Sürücünün yaşı, deneyimi ve kaza geçmişi de hesaplama konusunda göz önünde bulundurulur. Yeni ehliyet alan ve henüz tecrübe sahibi olmayan sürücüler risk grubunda tutulur.

Bu detaylar hasarsızlık indirimi ve trafik sigortası hesaplamalarında son derece avantajlıdır. Trafik sicilinde kaza ya da farklı cezalar bulunan sürücüler riskli olarak detaylandırılanlar arasındadır. Yaşadığınız şehir zorunlu trafik sigortası hesaplamasında değerlendirme altında tutulabilir. Sigorta şirketleri şehirlere göre kaza oranlarını belirleme konusunda önemlidir.

Generali Sigorta Hesaplama Aracı

Kaza oranı yüksek şehirler daha yüksek sigorta primi ödeyebilir. Kaza oranı düşük olan şehirlerde daha düşük sigorta primi ortaya çıkar. Trafiğe çıkan araçların sigorta primleri büyük şehirlere göre daha yüksek olabilir. Trafik sigortası trafikteyken oluşabilecek tüm kaza türlerinde büyük teminat sunar. Bu sebeple, zorunlu tutulması ve yaptırılmadığı zaman trafik cezaları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Yeni yürürlüğe giren trafik sigortası genel şartları kanunlarından sonra poliçe primleri belirlenirken basamak tarifeleri de önemlidir. Basamaklar hakkında bilgi aldıktan sonra poliçe primleriniz ile ilgili tahminlerde bulunabilirsiniz. Yeni yürürlüğe giren ve sürücülerin mevcut poliçelerini iptal ettirdikten sonra farklı sigorta şirketlerinden poliçe yaptırmalarıyla beraber prim iadeleri almalarına yol açabilir.

Zorunlu trafik sigortası primlerinin hesaplamasında temel olarak bu detaylar göz önünde bulundurulur. Bu sigorta türünde kaskonun aksine farklı hizmetler dahil olmayacağından dolayı teminat limitleri bütün araç sigorta şirketleri için aynı olabilir. Zorunlu trafik sigortasında limitler, trafik kazasında ortaya çıkabilecek zararın niteliklerine göre de değişkenlik gösterebilir. Trafik sigortası hesaplama işlemi için dilerseniz Generali’yi de tercih edebilir, sigorta detaylarını net bir şekilde öğrenebilirsiniz.