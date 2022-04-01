İşletmeler için Müşteri İlişkileri Yönetimi Salesforce ile Sizlerle

İşletmelerin müşterileriyle kurdukları ilişkiler, hizmet/ürün satışını doğrudan etkiler. Bu nedenle büyüme eğiliminde olan şirketlerin müşterileriyle doğru bir iletişim kurması çok önemlidir. Bunun yanı sıra satış otomasyonu, satışların çok daha rahat ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlar. Salesforce, yenilikçi hizmetleriyle şirketlerin işini dijitale taşımasına destek olan bulut tabanlı bir yazılım şirketidir.

Şirketler için müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sunmakla birlikte pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirme adına çözümler de sunmaktadır. Satış, servis, pazarlama, verimlilik ve daha fazlasını sunmakta olan Salesforce, birçok modüle sahip bir platformdur.

Salesforce Türkiye İş Ortağı olan Veri Cloud ise kullanıcıların Salesforce çözümlerinden yararlanabilmelerini sağlayan bir oluşumdur. Sizler de iş ağınızı genişletmek ve işinizi dijitale taşımak için Veri Cloud çözümlerinden yararlanabilirsiniz.

Salesforce Türkiye İş Ortağı Veri Cloud Hizmetlerinden Yararlanın

Veri Cloud, Salesforce Türkiye İş Ortağı olarak faaliyetlerini yenilikçi bir hizmet anlayışı üzerinden sürdürmektedir. Farklı hizmet türleri üzerinden firmaların işlerini dijitale taşımasına destek olan Veri Cloud, şu başlıklar halinde hizmet sunmaktadır:

Salesforce Danışmanlık Hizmetleri

Salesforce Kurulum Hizmetleri

Salesforce Entegrasyon Hizmetleri

Salesforce Proje Geliştirme

Salesforce Oyunlaştırma Uygulamaları

Her bir başlık altında, sistemli ve yenilikçi hizmetler sizlerle buluşmaktadır. Salesforce Danışmanlık Hizmetleri talep ederek Salesforce çözümlerinden nasıl yararlanmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra kurulum işlemleri için destek alabilir, platform üzerinde kurulumunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Birbirinden özel Marketing Cloud hizmetleri Veri Cloud ile sizlerle!

İşinizi Dijitale Açın, İşinizi Büyütmenin ve Markanızın Değerini Arttırmanın Keyfini Yaşayın

Firmaların son zamanlarda dijitalleşme konusunda attıkları adımlar bir hayli önemlidir. İş ağını büyütmek isteyen firmalar, dijital dünyada kendilerine yer edinmeye çalışır. Bu noktada Salesforce, müşterilerine yenilikçi hizmetler sunmaya devam etmektedir. Sizler de genç ve dinamik ekip ile sizlere sunulan Veri Cloud çözümlerinden yararlanabilirsiniz.

Birbirinden özel çözümlere ulaşabilir, işinizi büyüterek marka değerinizi arttırabilirsiniz. Çok özel fiyatlarla sunulan çözümler sayesinde işinizi dijitle taşıyın, sektörde ön planda yer almanın keyfini yaşayın. https://veri.cloud/ Salesforce Türkiye İş Ortağı olarak sizlere yenilikçi hizmet sunmaya devam etmektedir.