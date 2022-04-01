Kahve Fiyatını Belirleyen Faktörler Nelerdir?

Kahve fiyatını belirleyen en temel faktör diğer ham ürünlerde de olduğu gibi arz ve talep dengesidir. Son yıllarda giderek daha yaygın tüketilmeye başlayan ve popülaritesi artan kahve, hak ettiği değeri kazanmıştır.

İlk defa Etiyopya’da keçi çobanlarının keşfettiği bilinen kahve çekirdeği ilk başlarda doğrudan tüketilirken zaman içinde demlenerek içilmeye başlanmıştır.

Yüzyıllar boyunca nesilden nesle aktarılan ve toplum kültürlerine etki eden kahve, günümüzde petrolden sonra en fazla ticareti yapılan emtia konumundadır.

Kahvenin Piyasa Değeri ve Perakende Fiyatı Arasındaki Farkın Nedenleri

Diğer ham ürünlerde olduğu gibi fiyatı arz ve talebe göre belirlenen kahvede, talebin arz karşısında artması piyasa değerinin yükselmesine neden olur. Yapılan araştırmalara göre;

Geçimini kahve üretiminden elde edenlerin sayısı 150 milyonu aşmış durumdayken,

Dünya kahve ihtiyacının %85’i sayıları 30 milyona yaklaşan küçük üreticiler tarafından karşılanmaktadır.

Piyasalarda kahve fiyatında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan kazanç daralması, kahve üreticilerinin büyük bir kısmının gelirinde ciddi düşüşler olduğunu göstermektedir. Üretim maliyetlerini karşılayarak yetişen mahsulden yeterli geliri elde edebilen üretici sayısı düşerken pek çok Orta Amerikalı üretimden vazgeçerek farklı ülkelere göç etmenin yollarını aramaktadır.

Kahvede Perakende Fiyatı Belirleyen Faktörler

Dönemsel olarak kahve çekirdek fiyatlarında düşüşler görülse de bunun nihai tüketiciye yansımadığı herkesin malumudur. Türkiye dâhil olmak üzere tüm dünyada artan “1 fincan kahvenin maliyetine” etki eden faktörler arasında;

Vergiler Pazarlama stratejileri Perakende kahve piyasalarında ve Kahve kavurma sektöründe artan marjlar sayılabilir.

Tüketicilerin “1 fincan kahve” için ödedikleri fiyat; dükkân masrafından genel giderlere, franchise bedelinden personel ücretine kadar her bir harcamadan nasibini alıyor. Dünyada en çok kahve tüketen ülke listesinde ilk 5;

Finlandiya Norveç İzlanda Danimarka ve Hollanda’dır.

Tüketim alışkanlıkları kahve fiyatları üzerinde belirleyici rol oynarken yaklaşan “su krizi” dünya üzerinde en büyük küresel risk olarak görülmektedir. Su, kahve üretimi ve tüketimi üzerinde de oldukça etkilidir. İçilen “1 fincan kahve” için 140 litre su harcandığı göz önünde tutulduğu zaman arz ve talepte yaşanacak zorunlu değişiklikler fiyatlar üzerinde de etkili olacağa benziyor.

Kahvede Fiyat, Kalite ve Lezzet İlişkisi

Dünyanın farklı bölgelerinde yetişen kahveler kalite ve lezzetleriyle fiyata etki eden en önemli iki başlık arasında sayılabilir. Herkesin kafasında oluşan kahve fiyat ilişkisine dair merak edilen sorular arasında ilk akla gelenler şu şekilde listelenebilir:

Fiyatta pahalı olan ancak lezzette isteneni veremeyen kahve tercihleri nasıl şekilleniyor?

Aynı bölgede yetişen kahveler neden farklı fiyatlara satılıyor?

Aynı kahve farklı üreticiler arasında neden ve nasıl farklı fiyata alıcı buluyor?

Damak tadı, alışkanlıklar, gelenek ve kültürlerden etkilenen kahve tercihleri arasında en iyisi şudur veya en lezzetli kahve bu bölgede yetişir demek doğru değildir.

Hiç kuşkusuz lezzeti sizi tatmin eden kahve sizin için en iyi kahvedir.

Damak lezzetini değiştirecek ve geliştirecek etkenler arasında; farklı tip kahveler, değişik işleme yöntemleri, kavurma dereceleri ve öğütülme işlemi sayılabilir. Damak lezzetinde yaşanan her değişim kahve tercihi üzerinde etki edecek en önemli faktördür.

Üretilen Kahvenin Meyve Verimi ve Fiyata Etkisi

Yetiştiği bölgede farklı mutasyonlara maruz kalarak değişen ya da daha fazla verim almak için genetiği insan eliyle değiştirilen kahvenin meyve verimi fiyat üzerinde son derece büyük öneme sahiptir. Üretimi yapılan 3 ana kahve çekirdeği;

Arabica Robusta ve Liberica’dır.

Liberica; üretimi çok sınırlı olduğu için dünya geneline 2 tip çekirdek hâkimdir denebilir.

Robusta; düşük yükseklikte yetişmeye elverişlidir. Arabica’ya nazaran daha verimlidir ve kafein oranı daha yüksektir.

Arabica; Robusta’da sayılan özelliklere bakıldığında geride kalan Arabica, lezzet açısından değerlendirildiğinde liderdir. Yetiştirme koşulları açısından daha zor olan Arabica, lezzeti her şeyin önünde tutan tüketiciler için ilk sıraya oturduğu için talebi ve fiyatı aynı oranda artar.

Çekirdek kahveye lezzet katan etkenler arasında;

İklim koşulları

Toprak kalitesi ve

Yükseklik sayılabilir.

Tüm şartlar doğru şekilde bir araya geldiğinde ortaya lezzetli kahve çekirdekleri çıkacaktır. Talep dengesine olan etkiyse fiyatı yukarı doğru çekmeye başlar.

Kahvenin Toplanması ve İşlenmesinin Fiyata Etkisi

Düz bölgelerde kahvenin toplanması çeşitli makinelerin desteğiyle yapılabilir. Dağ ve tepe yamaçlarında yetişen kahvelerin meyvesiyse elle toplanır. Bu aşamada izlenen stratejiler kahve fiyatları üzerinde belirleyicidir.

Bazı çiftlikler hasat zamanı geldiğinde meyvelerin tamamını toplarken bazı çiftliklerde tercih edilen kısmi hasat işlemin birden fazla kere tekrarlanmasına neden olur. Henüz yeterli olgunluğa erişmemiş meyvelerin dalında bırakılması ve zamanı geldiğinde yeniden toplanması maliyeti artıran önemli bir kalemdir.

Kurak bölgelerde tercih edilen ıslak işleme suyun kolay erişilebilir bir kaynak olmaması sebebiyle fiyata etki eder. Bazı bölgelerdeyse kurutma işlemi için yeterli güneş ve açık alan bulmak sorundur. Elektrikli kurutucuların kullanılması da maliyet üzerinde artırıcı bir etki oluşturur. Tüm bu detaylara ek olarak;

Saklama koşulları Lojistik maliyetler Ülkelere özel gümrük mevzuatları ve Devletlerin uyguladıkları vergiler çekirdek kahve maliyeti üzerinde doğrudan etkilidir.

Çekirdeklerin daha kavurma ve öğütme işlemine gelmeden önce şekillendiği fiyatlar nihai tüketiciye ulaşana kadar çeşitli ek maliyetlerle karşılaşır.

Kahve çekirdeğinin doğrudan çiftçiden alınması ya da bir aracı vasıtasıyla tedarik edilmesi de fiyat üzerine belirleyicidir. Çekirdekleri kavuracak kişinin tecrübesi, çekirdekleri tanıması, hangi çekirdek için en lezzetli kavurmanın hangisi olduğunu bilmesi, kavrulmuş çekirdeklerin en taze haliyle müşteriyle buluşması ve talebe uygun kavurma planının devreye alınabilmesi maliyetler üzerinde etkilidir.

Bir İçecekten Daha Fazlası!

Kahve, sadece bir içecek değildir! Petrolden sonra dünya borsasında arz ve talep dengesine göre piyasaları etkileyecek öneme sahip olan hammadde fiyatı, üretimin azalmasına bağlı olarak artarken, üretim fazlalığı olması halinde değer kaybeder.

Fiyatların alıcı ve satıcı tarafından şekillendiği piyasada, üretim hacmindeki değişikliğe ek olarak;

Vadeli işlemler

Devlet politikaları

Siyasal istikrarsızlık

Salgınlar

Jeopolitik hareketlilik alım satım fiyatlarını etkiler.

Kahve fiyatını belirleyen yer BORSADIR.

Türkiye’de Kahve Fiyatına Etki Eden Faktörler

Yukarıda sayılan tüm unsurlardan etkilenen kahve fiyatları, ülkemizde farklı dinamiklerden de beslenir. İthalatı Amerikan Dolarıyla yapılan kahve, döviz kurlarındaki hareketlilikten nasibini alır.

Avrupa, Amerika ve Japonya ile karşılaştırıldığında halen kişi başı kahve tüketiminin çok düşük olması kahve dükkânlarında yaşanan hareketliliğin beklenen seviyeye çıkamamasına neden olmaktadır. Dolar/TL kuruna bağlı olarak belirlenen perakende satış fiyatları kahve tüketiminin istenen seviyeye gelmesi önündeki en büyük engel olarak düşünülebilir.

Aylar öncesinde öğütülmüş, haftalarca pakette beklemiş kahveleri satın alan tüketiciler mağdur olmamak için tercihlerini kalitesinden ve tazeliğinden emin oldukları markalardan yana kullanmalıdır. Başta öğütçü olmak üzere demleme ekipmanları yardımıyla her sefer damak tadına uygun, çok lezzetli, yoğun aromalı ve keyifli kahveler hazırlanabilir.

Kaynak: https://www.ventrepublic.com/cekirdek-kahve-fiyatini-etkileyen-faktorler/