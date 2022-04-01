Galatasaray’da başkan adayları yetersiz

30 Nisan’da Galatasaray sandık başına gidiyor. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’ün yarışacağı başkanlık seçiminde, Galatasaray taraftarı iki başkan adayını da yetersiz buluyor.

Taraftar birçok şeyin farkında ve Burak Elmas dönemi gibi olmasından korkuyorlar. Ben de tıpkı taraftar gibi korkuyorum ve aklımda şu soru var.

Metin Öztürk Nuri Şahin’den bahsedip, görüşeceğimiz birkaç hocadan bir tanesi Nuri Şahin olacaktır demişti. Galatasaray’ın vizyonu bu mudur? Yoksa bu Metin Öztürk’ün vizyonu mudur?

Trabzonspor iyi değil 3 büyükler kötü



Abdullah Avcı’lı Trabzonspor’un şampiyonluk yolu “sancılı” devam ediyor. Avcı, Süper Lig’in belki de en iyi analiz yapan teknik direktörü. Fakat daha önce de Başakşehir’de olduğu gibi şampiyonluğa giderken kriz ortamını ve stresi yönetemiyor.

Hoca, Trabzonspor’da yine aynı duruma düştü. İyi analiz yapabilirsiniz ama bu gibi durumlarda krizi ve stresi yönetemezseniz tıpkı daha önceki senelerde olduğu gibi şampiyonluk elinizden gider. Trabzonspor büyük ihtimalle şampiyon olacak fakat Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün iyi olsaydılar Trabzonspor’un şampiyonluğu bir 50 yıl daha hayallerde kalırdı.

Cuma akşamı oynanan Karagümrük maçı sonrası Trabzonlu taraftarlar sosyal medyadan Abdullah Avcı’ya “Bayrakları sandığı mı koyalım yoksa çıkaralım mı? Ne yapacağımızı şaşırdık” diye seslendi. Haksızda değiller. Bu arada Trabzonspor gelecek sezon Abdullah Avcı’la devam etmeyecek.

Trabzon şehri ve halkı sabırlı insanlar değil. Hal böyle olunca Abdullah Avcı’nın da stresi yönetemediği ortadayken, Trabzonspor’da kalması zor görünüyor. Kalsa bile yeni sezunun ilk 5 haftasında istifa eder ya da etmek zorunda kalır.