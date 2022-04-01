İstanbul’un Mutlaka Gezilmesi Gereken En Güzel Tarihi Yerleri

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’da gezilmesi gereken yer sayısı o kadar fazla ki, kent gezintisi için ne kadar zaman ayırırsanız ayırın yetmeyecektir. Bu özel şehirde mutlaka herkesin görmesi gereken tarihi yerleri hemen sizlerle paylaşıyoruz gezi noktalarınıza bu yerleri de dahil edin.

Ayasofya Cami

Mimarisi, kendine has atmosferi ve heybetli duruşu ile görenleri kendine hayran bırakan Ayasofya Cami, her karışını gezmek ve görmek isteyeceğiniz yerlerden biridir. Bizans döneminden bu yana aktif bir şekilde ziyaret edilen bir yer olması da önemini ikiye katlıyor. Ayasofya Cami için mutlaka bir tam gününüzü ayırmalısınız. Çünkü görülmeye değer çok fazla yer tespit edeceksiniz.

Topkapı Sarayı

Elbette İstanbul’a gidip Topkapı Sarayı’nı görmeden dönmek olmaz. Sarayburnu semtinde yer alan Topkapı Sarayı Osmanlı döneminde tam 4 asır boyunca idare merkezi olarak kullanıldı. Mimarisinin yanı sıra iç kısmında yer alan süslemeler de sizi epey etkileyecek. Topkapı Sarayı 1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilmiş ve günümüze kadar ayakla kalmayı başarmış bir yapıdır.

İbrahim Paşa Sarayı

16. yüzyıl Osmanlı sivil mimari örneklerinin en güzeli kuşkusuz İbrahim Paşa Sarayı’dır. Pargalı Damat İbrahim Paşa adına yaptırılan bu özel saray süslemeleri ve sivil mimari örneği olmasının getirdiği harika estetik hatları ile herkesi büyülemeyi başarıyor. Bu sarayda kendinizi bir anda tarihin eski dönemlerinde hissedeceksiniz.

Kapalı Çarşı

Çok sayıda kişi bilmez ama aslında Kapalı Çarşı dünyanın ilk alışveriş merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor. 65 sokak üzerinde kurulu olan Kapalı Çarşı’da 4 binden fazla dükkan bulunuyor. Hem alışveriş yapabileceğiniz hem de tarihi bir yerde gezmenin keyfini yaşayabileceğiniz Kapalı Çarşı artık İstanbul’un simgelerinden biri haline geldi.

Yerebatan Sarnıcı

Farklı bir örneğini dünyanın hiçbir yerinde asla göremeyeceğiniz Yerebatan Sarnıcı geçirdiğiniz her dakikanın özel olmasını sağlayan yerlerden biridir. Bizans döneminde sarayın su ihtiyacını karşılaması için yaptırılan bu tarihi yer halen ilk günkü kadar etkileyici olmayı başarıyor.

Elbette İstanbul’da mutlaka görülmesi gereken yerler sıraladıklarımızdan ibaret değil. Eğer kenti doyasıya gezmek istiyorsanız siz de hemen araç kiralama hizmetinden faydalanabilirsiniz. Sabiha Gökçen araç kiralama hizmeti ile dakikalar içerisinde araç kiralama rezervasyonu yaptırabilir ve İstanbul’u gönlünüzce gezebilirsiniz.