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MEYRA, “ALLAH’IN VERDİĞİ YÜZE DOKUNULMASINA YANİ ESTETİĞE KARŞIYIM”


İpek Açar’ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanacak performans programı ‘İpek Yolu’nun 14  Nisan Perşembe akşamı konuğu Meyra oldu. Meyra, 6 yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşturduğu nostaljik şarkı Boş Çerçeve ile TRT Müzik ekranlarında İpek Açar’ın konuğu oldu. İpek Açar ve Meyra, İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde muhteşem performanslara imza atıp, düetler yaptılar. 

YAŞ 40’IN ÜZERİNDE

Meyra, performanslar arasında İpek Açar’la sohbeti sırasında estetik konusuna değinerek Yaş 40’ın üzerinde ama Allah’ın verdiği yüze dokunulmasına karşıyım. Ben sadece küçük dokunuşlar yapıyorum diyerek estetik ameliyatlara karşı olduğunu vurguladı. 

📆 13 Nisan 2022 Çarşamba 19:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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