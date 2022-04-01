ŞİVELİ KOMEDİNİN KRALI: ERZURUMLU MÜMESSİL

Erzurumlu Mümessil, dev bir kadro ile komediye bir başka boyut katmak üzere vizyona giriyor. Filmin başrol oyuncusu Burak Bozdağ, “Erzurum şivesiyle çektiğimiz “Erzurumlu Mümessil”i en doğru zamanda vizyona girmesi için “dinlendirdik”. Tam tadında bir komedi ile, ilaç mümessili olan Burak’ın başarılı olmak için çabalarken başına gelen talihsiz olaylara katıla katıla değil, “kıt”lana kıt”lana” güleceksiniz. Filmin ilk haftada seyirciyi yakalayacağını, vizyonun en hareketli filmlerinden biri olacağını öngörüyoruz. Herkesi gülmeye, kahkahalarla bir komedi şölenine davet ediyoruz” dedi.

Erzurum’un tarihi ve kültürünü kare kare işleyerek Erzurum’un tanımına önemli ölçüde katkı sağlayacak olan filmde yüzde 90’ı Erzurumlu olan bir çok ünlü isim de yer aldı. “Erzurumlu Mümessil” filminin çekimleri Erzurum’da farklı mekanlarda büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

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4.5 milyon liralık bütçeyle çekilen film Erzurum’da çekilen ilk komedi filmi. Son zamanların en komik filmlerinden biri olan film ile ilgili en farklı detaylardan biri ise filmdeki oyuncuların da yüzde 60’ının Erzurumlu olması.

Başta Erzurum olmak üzere Narman, Tortum, Aziziye gibi ilçelerde çekimleri gerçekleşen film 2022 yılında vizyona girecek. Ünlü yönetmen Servet Aksoy’un yönetmenliğini yaptığı, Burak Bozdağ’ın başrolünde oynadığı filmde, Burcu Binici, Ayhan Taş, Dila Danışman, Selahattin Taşdöğen, Recep Cinisli, Hacı Ali Konuk, Metin Yıldız, Ferdi Kurtuldu, Orçun Kaptan, Volkan Başaran, Kahraman Sivri, Rüya Coriç, Ömer Duran, Reyhan İlhan yer alıyor. Ünlü radyocu “Afrikalı Ali” olarak bilinen Arif Şentürk de filmde rol alan ve filme ayrı bir tat katan sürpriz isimlerinden.

DİLA DANIŞMAN, “DOKTOR AYÇA” İLE GELİYOR

Oyuncu kadrosunda yer alan Dila Danışman ise, “Benim oynadığım karakter Burak’ın “Mümessil”lik yaptığı dönemde karşılaştığı “Doktor Ayça” karakteri. Burak ve Ayça çifti ile aşkı ve romantizmi bir kez daha en komedi repliklerle yaşacaksınız” diyor.

Filmin yapımcılarından iş insanı Halil Karapınar, “Şiveli Komedi adına bugüne kadar yapılmamış bir projeye kıymetli Boz Yapım ile birlikte imza atmaktan mutluyuz. Biz sahada gereken emeği verdik, şimdi sıra değerli hemşehrilerimiz ve seyircilerimizde olacak. Erzurum’u film vizyona girdiğinde sadece 81 il değil Avrupa ülkeleri de bir kere daha Erzurum’un o güzel halkını tanıyacak” dedi.

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Erzurumlu Mümessil

Yapımcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 06.05.2022

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