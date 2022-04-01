Platin Oto Formula Student İçin KOÜ Racing’ e Sponsor Oldu!

PLATİN OTO’ dan Formula Student’da yarışacak KOÜ Racing’e Tam Destek! Platin Oto KOÜ Racing’ in sponsorluğunu üstlendi.

Otomotiv alanında birçok projeye destekte bulunan Platin Oto, bu kez kollarını KOÜ RACING için sıvadı. Platin Oto, kendi sektörü olan otomotiv sektöründe, bugüne kadar yapılan sosyal sorumluluk projelerinin hemen hemen hepsine destek vermesiyle bilinen bir şirkettir. Platin Oto, uluslararası bir mühendislik yarışması olan Formula Student’ da bu yıl elektrikli araç konseptinde yarışacak olan KOÜ RACING’ e sponsor oldu. Platin Oto ülkesine değer vermeyi ve her alanda gelişmesine destekte bulunmayı kendisine ilke edinmiştir. Benimsediği bu misyon nedeniyle, kendi sektörü de olan otomotiv sektöründe, ülkesine uluslararası başarı getirmeyi hedef edinmiş gençlere destek olmayı, gururla görev olarak benimsemektedir.



Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından desteklenen KOU Racing, resmi bir üniversite ekibidir. Otomotiv Mühendisliği Kulübü bünyesinde, uluslararası bir mühendislik yarışması olan Formula Student’ ta elektrikli araç konseptinde yarışmak için 2019 yılında kurulmuştur. Bu ekibin içinde yaklaşık 40 öğrenci görev almaktadır. Amaçları ise otomotiv alanında elektrikli araç konseptinde yenilikçi çalışmalar yaparak, ülkemizi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmektir. Üretmeyi hedefledikleri aracın, doğa dostu olması ve içinde bulunan parçaların kendi üretimleri olması bile başlı başına ülkemiz için yenilikçi bir olaydır.

Platin Oto ekibinden; Bülent Saral Dalyan ve Şefik Saral Dalyan kardeşler verdikleri küçük demeçte “Üretmeyi hedefledikleri aracın, doğa dostu olması ve içinde bulunan parçaların kendi üretimleri olması bile başlı başına ülkemiz için yenilikçi bir olaydır. Biz de böyle yenilikçi ve güzel amaçlar güden bir proje tasarlayıp, bu projenin hayata geçmesi aşamasında görev edinen tüm gençlerimizle gurur duyuyor ve başarılar diliyoruz.” dedi.

Platin Oto Websitesi: www.platinoto.com.tr

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