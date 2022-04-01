HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİSİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖRNEK PROJELER

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencisi olan Kubilay Görkem Fazlıoğlu, Halkla İlişkiler Kampanyası dersi kapsamında 12 Hafta boyunca 21 saati aşan yayın ile birlikte 50’den fazla öğrenciye 3.Sınıf Fen Bilimleri dersi verdi.

Bu süre kapsamında öğrencileri ile birlikte eğitici zamanlar geçirip, deneyler yaparak yeni şeyler öğretti. Okul içinde yapmış oldukları fen değerlendirmelerin sonuçları ile ilk 10’ giren öğrencileri bulunmakta. Tabii tüm dünyayı ve ülkemizde etkisi altına alan bu pandemi sürecinde bu başarıyı göstermeleri öğrencilerin uzun süren çalışmaları ve azimlerinin sonucu olduğu görülmektedir.

Kubilay Görkem Fazlıoğlu aynı zamanda içeresinde bulunduğu diğer bir projesi kapsamında kendilerini belirli alanda geliştirmiş ünlüler ile birlikte röportaj gerçekleştirdi. 4 aylık bir süreçte başarılı röportajlar gerçekleştiren Kubilay Görkem, Oyuncu Özer ARSLAN, Yonca ŞAHİNBAŞ, Dilek ÇELEBİ ve Yiğit ARI. Müzik grubu Meral ve Zuhal kardeşler, influencer olan Ozan SARIGÜL ile yaptığı röportajlarda alanında başarılarına nasıl ulaştıklarını, bu hedeflerine giderken nasıl zorluklardan geçtiklerini, mesleklerinin artılarını ve eksilerini, nasıl tecrübe kazandıklarını ve gençlere bu zorlu pandemi döneminde verilebilecek mesajlar sorulmuştur.

Bu projeleri sürdürürken hayatımdaki değişimin farkına vardım ve hayatta hiç aklımdan geçmeyecek, duyduğumda yapamam dediğim projeleri gerçekleştirdim. Devamında dostlarımdan tebrik mesajları aldığım oldu. Bu bana projelerime devam etmem de moral sağladı. Bu süreçte bizlere bu fırsatları sunan danışman hocamız Öğr. Gör. Syn. Oğuz YAVUZYILMAZ’a her türlü destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.