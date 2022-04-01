İSTANBUL’DAKİ DADAŞLAR BİRLİK VE BERABERLİK İFTARINDA BULUŞTU

Dadaşlar uzun bir aradan sonra İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfının ev sahipliğinde 8 Nisan 2022 Cuma / Pendik Divan Asia Otelde iftar yemeğinde buluştular.

1989 yılından beri İstanbul’da yaşayan Dadaşların baba ocağı olarak adlandırılan Vakıf, tarihe mâlolmuş kahramanların yazdıkları destanlarının yüklediği vizyon ve misyonla çalışmalarda bulunarak Erzurum ve Erzurumluya hizmet edebilmenin gururunu yaşamaktadır.

Son 2 yıldır pandemi sebebiyle biraraya gelemeyen, ama hasretle ve özlemle kucaklaşılarak muhteşem bir birlik ve beraberlik tablosunun gerçekleştiği iftar yemeği öncesi Erenköy Galip Paşa Cami İmamı Mehmet Pervane Hocaefendinin okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

İftar davetine katılanlar arasında, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce, AK Parti İstanbul Milletvekili Av.Mihrimah Belma Satır, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, 22. ve 24. dönem AK Parti Erzurum Mİlletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pendik eski Belediye Başkanı Dr.Salih Kenan Şahin, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyüköz, siyasi partilerin temsilcilerine, Prof. Dr. Üstün Dökmen, Yeditepe Üniversitesi Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı Paşa, Dadaşlar Diyarı Erzurum’un İstanbul’da adını yaşatan Vakıf / Dernek Başkanları, Erzurum Federasyon ve Konfederasyon Başkanları, ERSİAD Başkanı, Vakfın eski Başkanları ve Danışma Kurulu Üyeleri yer aldı.

Daha sonra ev sahibi olarak misafirlerine “Hoşgeldiniz” diyen Vakıf Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı konuşmada: kadim şehir Erzurum’un örfünü, adetini, tarihini hem layıkıyla yaşatmaya çalışmak, hatıraları diri tutmak yani maziyi unutmadan atiye nakletmek görevinin bilincinde olduğuna değinerek; Vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şahsuvaroğlu, Gönül istiyor ki yüksek hızlı tren Sivas’ta kalmasın, Erzurum’a kadar uzansın!

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Vakfımız; 1989 yılından beri Kadıköy Rıhtımda mülkiyeti kendine ait olan binada faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Her yıl 1001 hatim, öğrenci bursları, ramazan iftarları, 12 Mart geceleri, söyleşi, panel ve konferanslar düzenleyerek bütün hemşehrilerimizi, ameli Erzurum olan dadaşları bir araya getiriyor.

Yaptığı söyleşi, panel ve konferanslar ile öğrencilere yalnızca burs vermekle kalmıyor, onların fikir dünyasına da katkılar sunmaya gayret ediyor. bu vesileyle geçmiş dönem başkanlarımız ve yönetim kurullarına da emek ve katkıları için şükranlarımı arz ederim.

Bildiğiniz üzere Covid-19 sürecinde maalesef, üst üste kapanmaların olması ve tedbirlerin getirilmesi münasebeti ile, elde olmayan sebeplerden ötürü program yapamıyorduk. Son iki senemiz çekirdek aile şeklinde geçti. Öyle ki, büyüklerimizle, eş dost ahbaplarımızla görüşemez, hasbihal edemez, iftar sofralarımızı, bölüşemez olmuştuk.

Bu yüzden, sanki ramazanlar biraz öksüz biraz boynu bükük kalmıştı. alıştığımız ramazan sohbetleri, ruhumuzun beslenmesi, sahur muhabbetleri, tabiri caizse ramazanın bereketinden mahrum kalarak, aslında sıradanlaştırdığımız bu duyguların ne kadar da kıymetli olduğunu bu yönüyle de, hatırlamış olduk.

Çok şükür ki Covid-19 musibetini inşallah arkamızda bırakarak gündemimizden çıkarıyoruz. Tabii, bizlerin Vakıflar ve Dernekler olarak burada bütün salondaki başkanlarımız, hepimiz, Erzurum şehrinin bizim üzerimize yüklediği sorumluluğun farkında olarak kadim şehrimizin örfünü-adetini, tarihini, layıkıyla hem yaşatmaya çalışmak, hem de anlatarak hatıraları diri tutmaya çalışmak, yani maziyi unutmadan atiye nakletmek görevinin de bilincindeyiz.

Kadim şehir Erzurum’un evliyasını, embiyasını, Aziziye tabyalarını, Kurtuluş mücadelesindeki kahramanlıklarını, Nene Hatun’u, Kara Fatma’yı diri tutmak, elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum Kongresini, Kazım Karabekir Paşa, ve kongre delegelerini daha ismini sayamadığımız nice değerlerimizi, ozanlarımızı, aşıklarımızı, sanatçılarımızı ve özellikle 1001 Hatimi canlı tutmak, gelecek nesillerin kulaklarına akıtmak ve tabii ki gönüllerine nakşetmek.

İnşallah bu yolda, tarihin bizlere yüklediği misyon ve vizyon ile şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek, şehrimize olan vecibemizi layıkıyla yerine getirmeye azami dikkati ve gayreti hep birlikte göstereceğiz. Merkezimizde Erzurum olmak üzere, ülkemizin büyümesine gelişmesine katkı vermeye devam edeceğiz.

Ülkemiz büyürken Erzurum’da payına düşeni almalıdır

Evet ülkemiz büyüyor. Birçok alt yapı, üst yapı, havalimanı, demiryolu ve gurur kaynağımız Milli Savunma Sanayi hamleleri yapılıyor. Artık yurt dışına kendi ürettiği İHA – SİHA ve helikopterleri çok şükür ki ihraç eder hale geldik. Bu gelişmelerden Erzurum’un da kendine düşeni alacağını düşünüyoruz. Erzurum şehrimiz artık her alanda kendine yer buluyor.

Bizim çıktığımız dönemle bugün arasında kıyas kabul edilemeyecek şekilde özellikle şehirleşme noktasındaki büyük değişim ve atılımı görmemek mümkün değil.

Yeni organize sanayi bölgeleri, tarım ve hayvancılık noktasındaki yeni gelişmeler şehrin tarihinin gün yüzüne çıkarılması, Kale ve etrafının temizlenmesi, Gürcü kapının yeniden düzenlenmesi, şehrin alt ve üst yapısının modernize edilmesi tarih ile bugünün uyumuna dikkat edilerek yapılan çalışmalar İstanbul da ki Erzurumlular olarak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor.

Turizm noktasında ise özellikle yiyecek içecek ve eğlence alanında gidecek çok yolumuzun olmasının da altını, bir kez daha çizme ihtiyacı hissediyorum. Bunun yanı sıra son yıllarda özellikle kış turizminden aldığımız pay; yapılan modern tesisleşme yatırımları ve havalimanına yapılan cat-3A ile bu daha da artacak ve şehrimizin ekonomisine pozitif yansıyacaktır diye umutlanıyoruz. Bununla beraber özellikle THY sefer sayılarını daha da artırarak devam ettirmesini gönülden diliyorum.

Doğu Karadeniz bölgesiyle kıyasladığımızda sefer sayıları noktasında biraz daha mesafe kat etmemiz gerçeği, aşikardır.

Bu veçhile şehrimizin gelişmesine, büyümesine, geçmişten bugüne hizmet eden bütün Belediye Başkanlarımıza ve burada bugün aramızda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendiye ve Sayın valimize ve her biri birbirinden kıymetli milletvekillerimize, bakanlarımıza, bürokratlarımıza, üniversitelerimize, vakfımız adına teşekkürü borç biliyoruz.

Yine ekonomi ve Erzurum demişken, ben inanıyorum ki siz büyüklerimiz takip ediyorsunuzdur ama yine de değinmeden geçmek istemiyorum. Gönül istiyor ki yüksek hızlı tren Sivas’ta kalmasın, Erzurum’a kadar uzansın, bunu da vakfımız adına sizlerden talep etme ve hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz.

Yüksek Hızlı Tren, Cumhuriyetin taşıyıcı kolonu Erzurum şehrine çok yakışacak ve eksik olan bacağını da tamamlanmış olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Covid-19 süresince bu hastalık yüzünden hayatını kaybetmiş tüm üyelerimize ve hemşehrilerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor ve yakınlarına tekrar sabrı cemiller niyaz ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için yönetim kurulum ve şahsım adına tekrar kalbi hürmetlerimi sunarım” dedi.

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