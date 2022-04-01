Şahabettin Aydın Kimdir?

26 Nisan 1984 senesinde 18 çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak Hakkari’de dünyaya gelen Şahabettin Aydın İlköğretimini Hakkari merkezde tamamladıktan sonra liseyi İstanbul’da bitirmiştir.

Müzisyen bir aileden gelen Şahabettin Aydın, Arif Sağ Müzik Okulu’nda bağlama eğitimi almış, akabinde solfej, nota ve şan dersleri de almıştır.

Askerliğini Kars/Sarıkamış’ta Askeri Gazinoda ‘Müzisyen’ olarak yapmıştır.

Müzik sektörüne yıllarını veren Şahabettin Aydın yakın zamanda single çalışması çıkartacağı gündeme gelmiştir. Sanatçının sosyal medya hesabını haberin alt kısmından takip edebilirsiniz.

Instagram : @sahabettinaydinmuzik