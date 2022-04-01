TFF’ye “şaibesiz” başkan aranıyor!

TFF’de 3 yıllık Nihat Özdemir dönemi Özdemir’in istifasıyla son bulmuştu. Boşa geçen koskoca 3 sene. Türk futbolu ‘Nihat abi’siyle bir arpa boyu yol kat edemedi.

Nihat Özdemir’den sonra kim TFF başkanı olacak?

Birçok aday var. İşin en dramatik en kötü yanı da şu: Hiçbir adaya futbol izleyicisi güvenmiyor. Düşünün ülke futbolunun geldiği hali. Şu an Türkiye Futbol Federasyonu’na vekâleten Servet Yardımcı başkanlık yapıyor.

16 Haziran’da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’da yeni başkan belli olacak. Öne çıkan bazı isimler: Ahmet Ağaoğlu, Göksel Gümüşdağ, Ahmet Nur Çebi, Hüsnü Güreli, Servet Yardımcı ve Hamit Altıntop. Çoğu şu an kulüp başkanı hal böyle olunca da nasıl bir şeffaflık olacak en büyük soru işareti de bu. Çok kısa sosyal medyadan kamuoyu yoklaması yapın, araştırın adaylardan sadece Hamit Altıntop ön plana çıkıyor.

Genel olarak bakıldığında da en mantıklı en doğru karar da Hamit’in başkan olması sanırım. Hamit 3 yıldır TFF yönetiminde adeta staj yaparcasına bu göreve hazır olduğunu gösterdi.

Futbol kariyerine Almanya’da başlamış, oranın ekolünü, disiplinini almış Schalke 04, Bayern Münih, Real Madrid ve Galatasaray gibi üst düzey takımlarda forma giymiş eminim birçok konuda da kendini geliştirmiştir.

Artık Türk futbolu gençlere ve en azından futbol oynamış futbolun içinden gelenlere emanet edilmeli. İsmini duyduğunuzda “burun kıvırdığınız” adı “şaibelere” karışmış, “futbola zerre faydası olmayanlara” değil.

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